Zlati lev Wernerju Herzogu, ki je spomladi snemal v Postojnski jami

Dobitnik zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu je drevi postal sloviti nemški filmski režiser Werner Herzog . Direktor festivala Alberto Barbera je ob nagradi povedal, da Herzog išče doslej nevidene podobe, preizkuša gledalčevo sposobnost gledanja in ga izziva, da dojame, kaj se skriva onkraj videza resničnosti. "Preizkuša meje filmske reprezentacije v neutrudnem iskanju višje, ekstatične resnice in novih čutnih izkušenj."

Označil ga je za enega glavnih inovatorjev nove nemške kinematografije, kjer se je uveljavil s filmi, kot so Znaki življenja , Vampir Nosferatu , Fitzcarraldo , Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli , pri čemer je izpodbijal tradicionalno razlikovanje med dokumentarcem in fikcijo. Po besedah Barbere je kot briljanten pripovedovalec nenavadnih zgodb tudi zadnji dedič velike tradicije nemškega romanticizma, vizionarski humanist in neutrudni iskalec "spodobnega in primernega kraja za človeštvo - Pokrajine duše" .

Nagrado mu je izročil režiser Francis Ford Coppola, čigar filmi so bili nagrajeni s petimi oskarji, in ga ob tem označil za fenomen, ki deluje v vsakem kotičku filma. "Proslaviti je treba dejstvo, da nekdo, kot je on, dejansko obstaja," je dejal Coppola, ki so ga z zlatim levom za življenjsko delo nagradili leta 1992.

Po prejemu prestižne nagrade je občinstvo Herzoga počastilo s stoječimi ovacijami. "Francis je bil do mene izjemno prijazen in radodaren. Poznava se že pol stoletja. Povabil me je k sebi, ko nisem imel denarja za hotelsko sobo. Bival sem v njegovi hiši v San Franciscu in napisal scenarij za film Fitzcarraldo," je dejal, ob tem pa še povedal, da brez Coppole danes ne bi bil poročen z ženo Leno.