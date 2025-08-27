Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Zlati lev Wernerju Herzogu, ki je spomladi snemal v Postojnski jami

Benetke, 27. 08. 2025 20.57 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M. , STA
Komentarji
1

Nemški režiser Werner Herzog je prejemnik zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu. Umetnik je svoj zadnji film posnel tudi v Sloveniji. Nad Postojnsko jamo je bil navdušen. "Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije," je po obisku zapisal v knjigo slovitih obiskovalcev.

Dobitnik zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu je drevi postal sloviti nemški filmski režiser Werner Herzog. Direktor festivala Alberto Barbera je ob nagradi povedal, da Herzog išče doslej nevidene podobe, preizkuša gledalčevo sposobnost gledanja in ga izziva, da dojame, kaj se skriva onkraj videza resničnosti. "Preizkuša meje filmske reprezentacije v neutrudnem iskanju višje, ekstatične resnice in novih čutnih izkušenj."

Označil ga je za enega glavnih inovatorjev nove nemške kinematografije, kjer se je uveljavil s filmi, kot so Znaki življenja, Vampir Nosferatu, Fitzcarraldo, Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli, pri čemer je izpodbijal tradicionalno razlikovanje med dokumentarcem in fikcijo. Po besedah Barbere je kot briljanten pripovedovalec nenavadnih zgodb tudi zadnji dedič velike tradicije nemškega romanticizma, vizionarski humanist in neutrudni iskalec "spodobnega in primernega kraja za človeštvo - Pokrajine duše".

Preberi še Od Clooneyja do Robertsove: Benetke v pričakovanju velikih filmskih zvezd

Nagrado mu je izročil režiser Francis Ford Coppola, čigar filmi so bili nagrajeni s petimi oskarji, in ga ob tem označil za fenomen, ki deluje v vsakem kotičku filma. "Proslaviti je treba dejstvo, da nekdo, kot je on, dejansko obstaja," je dejal Coppola, ki so ga z zlatim levom za življenjsko delo nagradili leta 1992.

Po prejemu prestižne nagrade je občinstvo Herzoga počastilo s stoječimi ovacijami. "Francis je bil do mene izjemno prijazen in radodaren. Poznava se že pol stoletja. Povabil me je k sebi, ko nisem imel denarja za hotelsko sobo. Bival sem v njegovi hiši v San Franciscu in napisal scenarij za film Fitzcarraldo," je dejal, ob tem pa še povedal, da brez Coppole danes ne bi bil poročen z ženo Leno.

Snemal tudi v Postojni

Herzog je nazadnje snemal film Bucking Fastard s Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah izbral, za katerega si je kot eno od lokacij snemanja zamislil Postojnsko jamo. "To je najlepša jama na svetu," je povedal tedaj.

Po snemanju konec aprila 2025 ga je sprejela direktorica Parka Postojnska jama Kaja Batagelj, ki je, sicer velika oboževalka Herzogovih filmov, kot statistka sodelovala pri snemanju. "Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije," je po obisku zapisal v knjigo slovitih obiskovalcev.

Poleg Slovenije je Herzog za svoj zadnji film izbral še lokacije na Irskem. 

werner herzog zlati lev postojnska jama
Naslednji članek

Od Clooneyja do Robertsove: Benetke v pričakovanju velikih filmskih zvezd

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
traparija
27. 08. 2025 21.34
še precej jam in brezen je v neposredni bližini v katerih je materjala za par sto zlatih levov prve kategorije, ne tretjerazrednih.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163