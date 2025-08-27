Zlati lev Wernerju Herzogu, ki je spomladi snemal v Postojnski jami

Dobitnik zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu je drevi postal sloviti nemški filmski režiser Werner Herzog. Direktor festivala Alberto Barbera je ob nagradi povedal, da Herzog išče doslej nevidene podobe, preizkuša gledalčevo sposobnost gledanja in ga izziva, da dojame, kaj se skriva onkraj videza resničnosti. "Preizkuša meje filmske reprezentacije v neutrudnem iskanju višje, ekstatične resnice in novih čutnih izkušenj."
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Označil ga je za enega glavnih inovatorjev nove nemške kinematografije, kjer se je uveljavil s filmi, kot so Znaki življenja, Vampir Nosferatu, Fitzcarraldo, Pokvarjeni poročnik: New Orleans in Človek grizli, pri čemer je izpodbijal tradicionalno razlikovanje med dokumentarcem in fikcijo. Po besedah Barbere je kot briljanten pripovedovalec nenavadnih zgodb tudi zadnji dedič velike tradicije nemškega romanticizma, vizionarski humanist in neutrudni iskalec "spodobnega in primernega kraja za človeštvo - Pokrajine duše".
Nagrado mu je izročil režiser Francis Ford Coppola, čigar filmi so bili nagrajeni s petimi oskarji, in ga ob tem označil za fenomen, ki deluje v vsakem kotičku filma. "Proslaviti je treba dejstvo, da nekdo, kot je on, dejansko obstaja," je dejal Coppola, ki so ga z zlatim levom za življenjsko delo nagradili leta 1992.
Po prejemu prestižne nagrade je občinstvo Herzoga počastilo s stoječimi ovacijami. "Francis je bil do mene izjemno prijazen in radodaren. Poznava se že pol stoletja. Povabil me je k sebi, ko nisem imel denarja za hotelsko sobo. Bival sem v njegovi hiši v San Franciscu in napisal scenarij za film Fitzcarraldo," je dejal, ob tem pa še povedal, da brez Coppole danes ne bi bil poročen z ženo Leno.
Snemal tudi v Postojni
Herzog je nazadnje snemal film Bucking Fastard s Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah izbral, za katerega si je kot eno od lokacij snemanja zamislil Postojnsko jamo. "To je najlepša jama na svetu," je povedal tedaj.
- FOTO: Leila Lisjak
- FOTO: Leila Lisjak
- FOTO: Leila Lisjak
Po snemanju konec aprila 2025 ga je sprejela direktorica Parka Postojnska jama Kaja Batagelj, ki je, sicer velika oboževalka Herzogovih filmov, kot statistka sodelovala pri snemanju. "Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije," je po obisku zapisal v knjigo slovitih obiskovalcev.
Poleg Slovenije je Herzog za svoj zadnji film izbral še lokacije na Irskem.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.