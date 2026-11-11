Za božič nova televizijska serija po knjigah o Harryju Potterju

Vsaka sezona bo po poročanju tujih medijev temeljila na eni od knjig iz serije o mladem čarovniku Harryju Potterju, ki jo je napisala J.K. Rowling. Producenti so TV serijo, ki prihaja po filmski franšizi, ki je že bila posneta po knjigah, napovedali kot desetletje dolgo serijo, v kateri bodo nastopili tako novi obrazi kot veterani igralstva.

Harry Potter serija: Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, Alastair Stout FOTO: Profimedia

Glavno vlogo je po Danielu Radcliffu, ki ga je filmski Harry Potter izstrelil med globalne zvezdnike, prevzel mladi igralec Dominic McLaughlin. Njegova prijatelja bosta Alastair Stout in Arabella Stanton, vsi trije pa so dokaj nova igralska imena. Pri iskanju glavnega igralca so opravili avdicije z več kot 32.000 mladimi, je poročal portal Variety. Med glavnimi igralci so še John Lithgow, Paapa Essiedu in Janet McTeer. Glasbo za serijo bo ustvaril sloviti Hans Zimmer, pomagal pa mu bo tudi Slovenec Anže Rozman.

Oboževalci Harryja Potterja imajo sicer poleg knjig in filmov na voljo tudi avdioknjige. V Nemčiji obstajata kar dve tovrstni različici: v prvi like interpretira Rufus Beck, v drugi je na voljo bolj umirjeno, manj dramatično branje Felixa von Manteuffela. Pravkar pa je začela izhajati še tretja serija zvočnih knjig, v kateri vse vloge ne interpretira le ena oseba, ampak namesto tega sodeluje več kot 150 interpretov.