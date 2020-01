Za glasbo k novemu Bondu v zadnjem hipu angažirali Hansa Zimmerja

Prihajajočega Bonda očitno še vedno spremljajo težave, očitno je zaradi ustvarjalnih razhajanj odpovedal sodelovanje glasbenik Dan Romer, nadomestil pa ga je slavni skladatelj Hans Zimmer.

Romer je ustvarjalno ekipo zapustil zaradi razhajanj s produkcijsko družbo Eon Productions, ki stoji za filmom. Pred tem je že ustvaril glasbo za nekatere filme, ki jih je podpisal režiser tokratnega Bonda Cary Fukunaga, kot sta Beasts of No Nation in Maniac. Tematske pesmi, ki je ključni element vsakega Bondovega filma, še niso objavili.