Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Za kateri film se je zvezdnik spraševal, ali je 'najbolj psihotična stvar'?

London, 02. 01. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Hugh Grant

Igralka Emma Thompson je v nedavnem intervjuju razkrila, za kateri film se je njen večkratni soigralec Hugh Grant spraševal, ali je "najbolj psihotična stvar", ki sta jo skupaj posnela. Z razkritjem je presenetila, saj gre za enega bolj priljubljenih filmov, ki ga marsikdo obravnava že kot pravo klasiko.

Britanska igralka Emma Thompson je v svežem intervjuju za revijo GQ spregovorila o svojem dolgoletnem prijatelju in stanovskem kolegu Hughu Grantu, s katerim sta skupaj posnela že kar nekaj filmov. Spominjala se je trenutka, ko sta se pred leti v New Yorku skupaj udeležila premiere filma Pravzaprav ljubezen, ki danes velja za praznično klasiko.

Emma Thompson
Emma Thompson
FOTO: AP

"Hugh je prišel do mene in me vprašal, ali je to najbolj psihotična stvar, ki sva jo skupaj posnela. Dejala sem mu, da bo čas pokazal, če je temu tako." In čas je pokazal prav nasprotno, film je osvojil srca gledalcev širom sveta.

O Grantu je povedala tudi: "Bil je moj brat, moj ljubimec, moj nekakšen mož, nekdo, ki sem mu služila kot služabnica. Skupaj sva počela toliko stvari in vedno je bil to povsem drugačen odnos." Prav v filmu Pravzaprav ljubezen sta zaigrala brata in sestro. Grant je stopil v čevlje sveže izvoljenega britanskega premierja, ki je v ljubezni veliko manj spreten kot v politiki, Thompson pa je uprizorila ženo, ki med prazniki izve, da jo dolgoletni soprog vara s svojo tajnico.

hugh grant film emma thompson pravzaprav ljubezen

Ikonična vloga, ki je Tom Hanks sploh ni želel igrati

SORODNI ČLANKI

Wimbledonski dremež: Hugh Grant zaspal med obračunom Đokovića

Družina Hugha Granta zvezdnika ne pusti v kuhinjo: Dvakrat sem jih zastrupil

Hugh Grant: Prihajajoči film o Bridget Jones je najboljši do zdaj

Hugh Grant prvič javno razkril imeni svojih najmlajših hčerk

Hugh Grant o vojni s tabloidi: Odločen sem, da pravica doseže vodstvo

Hugh Grant: Taylor Swift, imaš gromozanskega fanta

Hugh Grant v zasebni tožbi dosegel poravnavo s tabloidom

Renee Zellweger znova v vlogi Bridget Jones

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425