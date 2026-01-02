Za kateri film se je zvezdnik spraševal, ali je 'najbolj psihotična stvar'?

Britanska igralka Emma Thompson je v svežem intervjuju za revijo GQ spregovorila o svojem dolgoletnem prijatelju in stanovskem kolegu Hughu Grantu , s katerim sta skupaj posnela že kar nekaj filmov. Spominjala se je trenutka, ko sta se pred leti v New Yorku skupaj udeležila premiere filma Pravzaprav ljubezen , ki danes velja za praznično klasiko.

"Hugh je prišel do mene in me vprašal, ali je to najbolj psihotična stvar, ki sva jo skupaj posnela. Dejala sem mu, da bo čas pokazal, če je temu tako." In čas je pokazal prav nasprotno, film je osvojil srca gledalcev širom sveta.

O Grantu je povedala tudi: "Bil je moj brat, moj ljubimec, moj nekakšen mož, nekdo, ki sem mu služila kot služabnica. Skupaj sva počela toliko stvari in vedno je bil to povsem drugačen odnos." Prav v filmu Pravzaprav ljubezen sta zaigrala brata in sestro. Grant je stopil v čevlje sveže izvoljenega britanskega premierja, ki je v ljubezni veliko manj spreten kot v politiki, Thompson pa je uprizorila ženo, ki med prazniki izve, da jo dolgoletni soprog vara s svojo tajnico.