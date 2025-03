Za koga Maja Grintal drži pesti v Sanjskem moškem Hrvaške?

Prva asociacija, ki jo Maja Grintal povezuje z grškim otokom Rodos sta prva letošnja sanjska moška Šime, ki Slovenko spominja na zabavo in alkohol ter Miloš - ob njegovem imenu pomisli na hrano in globoke pogovore z njunega zmenka. Miloš je Majo osvojil z očmi in pogledom, ki je po njenih besedah tako prodoren, da vidi vse do duše. "To mene zelo privlači," je priznala. Zmenek, ki ji je najbolj ostal v spominu je prav tisti, na katerem so pripravljali tradicionalne grške jedi.

V času celotno oddajo je bila med tekmovalkami v vili večna dilema: pristopiti ali počakati, da pristopi sanjski moški? "Poslušaj sebe. Če čutiš, da bi ti pristopila, pristopi. Tudi jaz sem pri Milošu naredila korak in šla do njega, tako da ne vidim čisto nič narobe s tem." Nasvet, ki ga podaja ženskam na srce, je, naj sledijo svojemu srcu. "In če ti ni namenjen, ti ni namenjen. Tudi to je v redu, čaka te še nekaj boljšega."

In čeprav Maja ni našla ljubezni v oddaji, imajo še vedno priložnost druga dekleta. Kdo je njena favoritka? "Maidi pri Milošu in Mia pri Šimi, samo zaradi tega, ker sta mi obe zelo čudoviti ženski."