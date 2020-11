Za koronavirusom je umrl srbski igralec Ivan Bekjarev

"Bolijo me pljuča in težko diham. Grozno se počutim. Že več dni sem v bolnišnici in nisem dobro, ampak upam, da bom šel v kratkem domov," je za srbski Informer pred dnevi povedal pokojni igralec, ki ga večina pozna po vlogi v seriji Boljše življenje (Bolji život).

Na infekcijski kliniki je preživel kar nekaj časa, da pa je okužen, je izvedel med snemanjem filma, zato je nemudoma zapustil set in se samoizoliral. "Trenutno prejemam infuzijo in nimam nikakršnih simptomov. Pred nekaj dnevi sem izvedel, da sem pozitiven na covid-19 in takoj prenehal s snemanjem filma. Upam, da bo vse potekalo dobro in da se bom kmalu vrnil k delu," je ob novici, da je pozitiven povedal Bekjarev za srsbki portal Kurir.

Ivan je prvo vlogo dobil leta 1967 v filmu Bokseri idu u raj, slavo po celi nekdanji skupni državi pa je dosegel s priljubljeno televizijsko serijoBoljše življenje, kjer je igral Stevico Kurčubića.