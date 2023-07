Za nagrade srce Sarajeva bo avgusta tekmovalo 49 filmov

Program štirih tekmovalnih sekcij – igranega, dokumentarnega, kratkega in študentskega filma – so organizatorji objavili na spletni strani. Ob tem so napovedali, da bodo prikazali 22 svetovnih, dve mednarodni, 22 regionalnih in tri bosanske premiere. Poleg tekmovalnih filmov so pripravili še dve gala in eno posebno projekcijo. Kot še piše na uradni spletni strani, je izbor opravila selektorska ekipa pod vodstvom kreativne direktorice festivala Izete Građević, ki si je letos ogledala 935 filmov ter v program uvrstila filme in avtorje iz več kot 20 evropskih držav.