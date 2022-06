Za Nikolino mož ni dovolj čeden, njegovih pozornosti pa ne ceni

Marinko Matejak je bil očaran nad nevesto Valentino Hržić, a je njegova hči ni sprejela. Nikolina Tutić pa je Adamu Kromerju povedala, da ne čuti kemije. Njen mož po njenem mnenju namreč ni dovolj čeden, s pozornostmi pa je ne bo prepričal.

Zabavna poroka Marinka in Valentine Zadnji par, ki ju je čakala poroka na prvi pogled, sta bila Valentina Hržić in dolgoletni samec Marinko Matejak. Medtem ko je nevesta izbrala elegantno poročno obleko, se je ženin odločil za kavbojska oblačila. Strokovnjaki so nevesto ocenili kot žensko, ki se razdaja in je vedno pripravljena pomagati. Sama je povedala, da je srečno ločena in ima dva polnoletna, zdrava otroka, kar je njena največja sreča. Pripravljena je na druženje in avanturo, njena želja pa je, da bi njen mož imel rad šport in preživljanje časa v naravi, da bi živel zdravo, da bi bil kavalir, markanten, pošten in dober. 46-letni Marinko je veteran, ki se ukvarja z gradbeništvom in avtomobili. Sam si je želel družbe dokaj lepe in vitke ženske, ki bi ga razumela in bila spoštljiva. Razkril je še, da se je ločil že leta 1999 in je oče samohranilec. Njegova hči je mislila, da se šali, ko je naznanil poroko z žensko, ki je sploh ne pozna, a si je iz vsega srca želela, da se ne bi postaral sam.

icon-expand Marinkovo hči so prevzela čustva. FOTO: POP TV

Pred poroko je bil Marinko vznemirjen in v skrbeh. V šoku pa je bila Valentinina mlajša hčerka, potem ko je izvedela za mamino prihajajočo poročno dogodivščino. Med potjo na obred je njena mama še povedala, da ji je bolj kot videz pomembno to, da je moški dober, iskren, romantičen in da ceni ženske. Marinkovi mami je šlo na smeh, ko je zagledala sina pod kavbojskim klobukom. Marinko ji je sledil z zadovoljnim nasmehom, saj se mu je nevesta zdela 'res bomba’ in ni mogel odmakniti pogleda z nje. Valentina se je tudi smejala, a je priznala, da je ženina zamenjala z matičarjem. Marinko pa je bil tako nervozen, da je nevesto med spoznavanjem vprašal, če je poročena. A se mu je Valentina zdela morda celo bolj zbegana. Njegova hči mu je po obredu kar naravnost povedala, da ji ni všeč, ker jo spominja na njeno mamo.

icon-expand Valentina je Marinka zamenjala z matičarjem. FOTO: POP TV

Marinko je svoji nevesti med pogovorom na samem razložil, da se v obleki ne počuti svobodnega. Valentina ga je nato prosila, naj sname klobuk, in zagledala irokezo. Ob tem je izvedela, da se njen mož navdušuje nad Indijanci, da pa ni agresiven. A se ji je zdelo, da je prav nasprotno, saj je bil tako nervozen. Zdel pa se ji je zanimiv in drugačen. Njegovi mami je šlo spet na smeh, ko je sina opazovala med plesom: “Zanj je to neumnost in se nikoli ni hotel naučiti ... Kot da vlečeš kol.”

Valentina je opazila, kako jo Marinkova hčer gleda in ji povedala: “Ne bom ti vzela očka, ne boj se.” Všeč ji je bilo, ker je Marinko veteran in samohranilec. Zmotilo pa jo je, ker ni pokazal interesa za rezanje torte, ples in komunikacijo, a je sumila, da je to njegova obrambna drža. Valentina: “Mislim, da se nocoj med nama ne more nič zgoditi. Prezgodaj je.” Napovedala je, da bo spala v drugi sobi. Marinko se je strinjal, čeprav si je želel, da bi bilo drugače. Zjutraj ji je v posteljo prinesel kavico in ji priznal, da je težko zaspal, saj je razmišljal o poročnem dnevu. Na vprašanje, kaj je nanj naredilo največji vtis, je povedal, da je to bila ona. Nato pa je Valentina presenetila z izjavo: “Simpatija obstaja. Zelo prijazen človek je.”

icon-expand Mladoporočenca sta spala vsak v svoji postelji. FOTO: POP TV

Nikolina bi si želela bolj čednega moža Adam je svojo Nikolino zasipaval s pozornostmi. Pripravil ji je zajtrk, a je Nikolina povedala: “Jaz takih stvari ne cenim.” Adamu se je zdelo, da je okrog sebe postavila zid, Nikolina pa ni bila mnenja, da je težava v njej: “Če bi bil bolj čeden, bi bilo mogoče drugače. Ni moj tip moškega.” Povedala mu je, da ne čuti kemije, da pa je dober in prijazen, zato še ne ve, kako se bo zgodba med njima odvila. Adam je bil potrpežljiv in se je odločil, da ji bo pustil prostor in čas za razmislek.

Luka je poročno noč preživel na kavču Luka je noč prespal na kavču, naslednje jutro pa je za Nadio pripravljal zajtrk, saj gre ljubezen skozi želodec. Njegova pozornost se ji je zdela zelo lepa. Opazila je, da njen mož nima obstanka, a ji je bil simpatičen. Obetala si je veliko pustolovščin na medenih tednih, ter da se bosta z Luko dobro razumela, morda celo zaljubila. Medeni tedni polni poljubov Prvi pari so že bili na poti na medene tedne. Alen in Lidija sta si obetala fenomenalno in medeno doživetje. Gordana pa je kregala Milana, ker ji je skočil v besedo, a si je ta obetal, da se bosta bolje spoznala in bila bolj zadovoljna. Nikolina in Adam sta prispela na cilj, prav tako mlajša Gordana in njen Dejan. Slednji je imel občutek, kot da se poznata že zelo dolgo, njegova draga pa še ni mogla govoriti o ljubezni ali zaljubljenosti.

icon-expand Gordana še ne more govoriti o zaljubljenosti. FOTO: POP TV

Lidija in Dejan sta uživala v družbi drug drugega, Nikolina pa je kregala Adama, ker je obut legel na posteljo. Nikolina: “Nisem vesela, da moram spati z Adamom, a nisem tako nesramna, da bi ga vrgla iz postelje.” Gordana je imela občutek, da se bo z Dejanom imela čudovito. Tudi starejša Gordana je napovedala, da bi na tako lepi lokaciji lahko prišlo do malo romantike med njo in Milanom. Valentina in Marinko sta se ves čas šalila, slednji pa je medtem občudoval svojo nevesto, ki je bila nasmejana, lepa, malce pa se je tudi jezila zaradi njegovih namigov. Marinko: “Ve, kaj hoče v življenju, in od tega ne odstopa.”

icon-expand Nikolina je kregala Adama, ker je obut legel na posteljo. FOTO: POP TV