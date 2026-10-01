Za poletje leta 2029 napovedan izid filma iz sveta Igre prestolov

Owen Harris je bil izvršni producent serije Vitez iz sedmih kraljestev , ki je spinoff Igre prestolov in je tudi režiral več epizod prve sezone. Scenarij za Game of Thrones: Aegon's Conquest pa je napisal Beau Willimon , ki je kot vodja produkcije sodeloval pri uspešni seriji Hiša iz kart .

Podrobnosti o igralski zasedbi ali začetku snemanja zaenkrat niso znane. Tudi o vsebini filma je znanega le malo, zgodba pa naj bi govorila o Aegonu I., ustanovitelju rodbine Targaryen, in njegovem osvajanju Zahodnjega nekaj stoletij pred izvirno televizijsko serijo Igra prestolov .

Aegonova kraljeva rodbina, iz katere sta izšli tako Daenerys Targaryen, ki jo je upodobila Emilia Clarke, kot številni nasledniki, med katerimi so mnogi prav tako nosili ime Aegon, je bila podlaga za dve uspešni seriji, izpeljani iz prvotne zgodbe – Zmajeva hiša in Vitez iz sedmih kraljestev.

Serija Igra prestolov, ki je nastala po knjižni uspešnici avtorja Georgea R. R. Martina, je bila na sporedu osem sezon med letoma 2011 in 2019 ter je prejela številne nagrade emmy.