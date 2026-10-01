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Za poletje leta 2029 napovedan izid filma iz sveta Igre prestolov

Los Angeles, 01. 10. 2026 12.53 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Owen Harris

Filmski studio Warner Bros. je za poletje 2029 napovedal celovečerni film iz sveta Igre prestolov, ene najuspešnejših serij zadnjih let. Po poročanju ameriške filmske revije Variety je izid filma z naslovom Game of Thrones: Aegon's Conquest napovedan za 6. junij 2029. Režijo bo prevzel britanski režiser Owen Harris.

Owen Harris je bil izvršni producent serije Vitez iz sedmih kraljestev, ki je spinoff Igre prestolov in je tudi režiral več epizod prve sezone. Scenarij za Game of Thrones: Aegon's Conquest pa je napisal Beau Willimon, ki je kot vodja produkcije sodeloval pri uspešni seriji Hiša iz kart.

Zmajeva hiša
Zmajeva hiša
FOTO: Profimedia

Podrobnosti o igralski zasedbi ali začetku snemanja zaenkrat niso znane. Tudi o vsebini filma je znanega le malo, zgodba pa naj bi govorila o Aegonu I., ustanovitelju rodbine Targaryen, in njegovem osvajanju Zahodnjega nekaj stoletij pred izvirno televizijsko serijo Igra prestolov.

Emilia Clarke
Emilia Clarke
FOTO: Profimedia

Aegonova kraljeva rodbina, iz katere sta izšli tako Daenerys Targaryen, ki jo je upodobila Emilia Clarke, kot številni nasledniki, med katerimi so mnogi prav tako nosili ime Aegon, je bila podlaga za dve uspešni seriji, izpeljani iz prvotne zgodbe – Zmajeva hiša in Vitez iz sedmih kraljestev.

Serija Igra prestolov, ki je nastala po knjižni uspešnici avtorja Georgea R. R. Martina, je bila na sporedu osem sezon med letoma 2011 in 2019 ter je prejela številne nagrade emmy.

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Igre prestolov film Game of Thrones: Aegon's Conquest Owen Harris

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