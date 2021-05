Za predmete igralca Davida Prowsea na dražbi iztržili 463 tisoč evrov

V Bristolu je potekala dražba predmetov iz zbirke lani preminulega igralca Davida Prowsea, ki je v Vojni zvezd igral Dartha Vaderja. Na dražbi so skupno iztržili nekaj več kot 463 tisoč evrov. Med ponujenimi predmeti je bilo največ zanimanja za scenarij filma Vojna zvezd: Epizoda V - Imperij vrača udarec, ki je bil prodan za skoraj več kot 26 tisoč evrov.

Izkupički od prodaje nekaterih predmetov, ki so nekoč pripadali igralcu Davidu Prowseu so presenetili, saj so v avkcijki hiši East Bristol Auctions predvidevali, da bodo za čelado Dartha Vaderja, ki je bila prodana za 2550 evrov dobili petkrat manj, za podpisano fotografijoAleca Guinnessav opravi Obi-Wan Kenobija pa trikrat manj od končnih 3590 evrov, poroča britanski The Guardian.

icon-expand David Prowse je umrl 28. novembra 2020 v Londonu. FOTO: Profimedia

Še večje je bilo zanimanje za fotografijo, na kateri sta igralca Mark Hamill, ki je igral Lukea Skywalkerja, in Prowse, krasi pa jo napis: "Za Davida - Zame boš vedno 'oči' Vader."Prodana je bila za nekaj več kot 17 tisoč evrov. Za 4750 evrov pa so prodali fotografijo, na kateri sta Prowse in James Earl Jones, ki je liku Dartha Vaderja posodil glas. Zelo je presenetil tudi visok znesek več kot 10 tisoč evrov za svetlobni meč, ki ga v Vojni zvezd Jediji uporabljajo za bojevanje. Predvidevali so namreč, da bodo za prototip iztržili le med 92 in 115 evrov, je še navedel časnik.

icon-expand Predmeti, ki so bili na dražbi na voljo. FOTO: Profimedia

Na dražbi predmetov v lasti lani preminulega Prowsea so sicer ponudili na stotine predmetov, ki so bili prodani v skupni vrednosti 463.532 evrov, največ, 26.653 evrov pa so iztržili za scenarij filma iz leta 1980 Imperij vrača udarec. V bristolski avkcijski hiši so prejeli klice več kot 2000 interesentov za predmete z vsega sveta.

Izklicevalec Andrew Stoweje dejal, da so na torkovi dražbi prodali nekaj izjemnih zbirateljskih predmetov, kar dokazuje, da je zanimanje zaVojno zvezdše vedno zelo veliko. Delež izkupička bo na željo Prowseove družine namenjen delovanju britanske organizacije, ki raziskuje Alzheimerjevo bolezen. S to boleznijo se je namreč zadnje desetletje boril tudi priljubljeni igralec.