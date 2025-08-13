Svetli način
Za predzgodbo o Rambu izbran glavni igralec

Los Angeles, 13. 08. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Hollywoodski zvezdnik Sylvester Stallone je petkrat odigral travmatiziranega, molčečega vojnega veterana Johna Ramba v filmski seriji Rambo, trenutno pa je v načrtu predzgodba, ki bo pripovedovala o ozadju tega lika. Za glavno vlogo so izbrali mladega ameriškega igralca Noaha Centinea, za kamero bo finski režiser Jalmari Helander.

Vse podrobnosti o zgodbi še niso znane, a po pisanju specializiranih hollywoodskih medijev bo film John Rambo pripovedoval o misiji mladega vojaka, člana specialne enote Zelene baretke med vietnamsko vojno. Produkcija naj bi se začela v začetku prihodnjega leta, Sylvester Stallone v projekt ni vključen.

Hollywoodski zvezdnik Sylvester Stallone je petkrat odigral travmatiziranega, molčečega vojnega veterana Johna Ramba. FOTO: Profimedia

Stallone je bil sredi svojih 30 let, ko je leta 1982 v kinodvorane prišel izvirni film Rambo. Veterana vietnamske vojne in osamljenega borca je upodobil še štirikrat, nazadnje v filmu Rambo: Zadnja kri iz leta 2019, ki ga je režiral Adrian Grunberg. V petem delu je bil Rambo prikazan, kako že zdavnaj živi osamljeno življenje na ranču na jugozahodu ZDA.

Centineo je med drugim znan po vlogi odvetnika Cie v seriji Rekrut. Nastopil je tudi ob Dwayneu Johnsonu v filmu o superjunakih Črni Adam iz leta 2022. Helander je med drugim režiral filma Velika igra in Sisu.

