Za predzgodbo o Rambu izbran glavni igralec

Vse podrobnosti o zgodbi še niso znane, a po pisanju specializiranih hollywoodskih medijev bo film John Rambo pripovedoval o misiji mladega vojaka, člana specialne enote Zelene baretke med vietnamsko vojno. Produkcija naj bi se začela v začetku prihodnjega leta, Sylvester Stallone v projekt ni vključen.

Stallone je bil sredi svojih 30 let, ko je leta 1982 v kinodvorane prišel izvirni film Rambo. Veterana vietnamske vojne in osamljenega borca je upodobil še štirikrat, nazadnje v filmu Rambo: Zadnja kri iz leta 2019, ki ga je režiral Adrian Grunberg. V petem delu je bil Rambo prikazan, kako že zdavnaj živi osamljeno življenje na ranču na jugozahodu ZDA.

Centineo je med drugim znan po vlogi odvetnika Cie v seriji Rekrut. Nastopil je tudi ob Dwayneu Johnsonu v filmu o superjunakih Črni Adam iz leta 2022. Helander je med drugim režiral filma Velika igra in Sisu.