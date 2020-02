Za sanjskega Hrvata Gorana se bosta potegovali dve Slovenki

Za srce novega Sanjskega moškega Hrvaške se bosta potegovali tudi dve Slovenki. Ena od njiju je 33-letna Ana Raščan, ki med drugim dela tudi v gledališču za otroke. Po izobrazbi je sicer profesorica športne vzgoje, kar pomeni, da obožuje različne športne dejavnosti. Svojemu moškemu je pripravljena nuditi nežnosti in ljubezen, on pa se mora znati pošaliti tudi na svoj račun. Njene sanje so, da bi spoznala moškega, ki bi ga ljubila in da bi on ljubil njo.