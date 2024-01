Za serijo postavili kamp ob morju: To je prineslo drugačno dinamiko

Na POP TV že to pomlad prihaja nova originalna slovenska serija Skrito v raju. Ekipa se je med snemanjem soočala z različnimi izzivi, med drugim tudi z nepredvidljivim poletnim vremenom in usklajevanjem urnikov vseh sodelujočih. V serijo so vložili ves svoj čas, trud in strast do snemanja novih vsebin in zaradi serije postavili tudi kamp. Kot je za 24ur.com povedala Katja Černela, kreativna producentka serije, jim je snemanje na morju prineslo čisto drugačno počutje in dinamiko.

"Verjetno je šlo za najbolj zahteven produkcijski projekt v Sloveniji doslej. Snemali smo 150 epizod, ki so se v veliki meri dogajale v drugi državi in to na prostem. Številne prizore smo posneli poleti, ko je na lokaciji kampa največ turistov. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti projekta je bil izziv usklajevanje obveznosti naših igralcev, tako z njihovim rednim delom v gledališčih kot tudi poletnimi dopusti," je za 24ur.com povedala Katja Černela, kreativna producentka nove originalne serije Skrito v raju, v kateri sta glavno vlogo prevzela igralca Matej Zemljič in Gaja Filač.

Kot je povedala, so serijo snemali več kot 250 dni, približno 140 dni v Ljubljani in nekaj več kot 100 dni na morju. Za morsko kuliso so si izbrali Novigrad, kjer so na enem od polotokov postavili kamp, namenjen samo za snemanje serije. "Snemanje na morju je prineslo čisto drugačno počutje in dinamiko. Ekipa je skupaj jedla obroke, se med premori kopala v morju in po snemanju skupaj posedala na obali, organizirali so košarkarske tekme, družno praznovali rojstne dneve. Vse skupaj je dišalo po nostalgični poletni koloniji, ki je pripeljala tudi do kakšne sveže morske ljubezni."

