Film/TV

Za serijo Tomb Raider izbranih več hollywoodskih zvezdnikov

Los Angeles, 08. 01. 2026 20.28 pred 56 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Sophie Turner

Hollywoodski zvezdnici Sigourney Weaver in Celia Imrie sta med igralskimi imeni, ki se bosta pridružili težko pričakovani seriji Tomb Raider. Razkrili so ju po tem, ko je že postalo jasno, da bo glavni lik v seriji, ki nastaja po priljubljeni franšizi videoiger, upodobila zvezdnica Igre prestolov Sophie Turner.

Sophie Turner bo v seriji odigrala vlogo arheologinje in pustolovke Lare Croft, s čimer bo nasledila Angelino Jolie in Alicio Vikander, ki sta junakinjo videoiger pred tem upodobili v treh filmih Tomb Raider.

Sophie Turner bo nasledila Angelino Jolie in Alicio Vikander.
FOTO: Profimedia

V izjavi je povedala, da je že dlje časa velika oboževalka serije Tomb Raider in Lare Croft, ki se je uveljavila kot močan ženski lik na področju, na katerem prevladujejo moški.

Poleg Sigourney Weaver in Celie Imrie se igralski zasedbi pridružuje tudi Jason Isaacs iz filmske serije o Harryju Potterju. V ekipi je tudi nemško-švedski igralec August Wittgenstein, ki bo odigral moškega po imenu Lukas, ki si deli preteklost s pustolovko. Kot scenaristka in producentka pri novi seriji sodeluje Phoebe Waller-Bridge, režiral pa jo bo Jonathan Van Tulleken.

Se Miley Cyrus vrača v igralski svet?

bibaleze
