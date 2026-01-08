Za serijo Tomb Raider izbranih več hollywoodskih zvezdnikov

Sophie Turner bo v seriji odigrala vlogo arheologinje in pustolovke Lare Croft, s čimer bo nasledila Angelino Jolie in Alicio Vikander , ki sta junakinjo videoiger pred tem upodobili v treh filmih Tomb Raider .

V izjavi je povedala, da je že dlje časa velika oboževalka serije Tomb Raider in Lare Croft, ki se je uveljavila kot močan ženski lik na področju, na katerem prevladujejo moški.

Poleg Sigourney Weaver in Celie Imrie se igralski zasedbi pridružuje tudi Jason Isaacs iz filmske serije o Harryju Potterju. V ekipi je tudi nemško-švedski igralec August Wittgenstein, ki bo odigral moškega po imenu Lukas, ki si deli preteklost s pustolovko. Kot scenaristka in producentka pri novi seriji sodeluje Phoebe Waller-Bridge, režiral pa jo bo Jonathan Van Tulleken.