Za skok v poletje na POP TV Poroka na prvi pogled in Po poti resnice

Po tem, ko so gledalci na POP TV že spoznali in z navdušenjem spremljali hrvaški šov Ljubezen na vasi (Ljubav na selu), bomo tokrat priča ljubezni na nekoliko drugačen način. Prihaja namreč prva sezona hrvaške različice oddaje Poroka na prvi pogled (Brak na prvu), ki nam ponuja odgovor na vprašanje, ali lahko strokovnjaki uspešno ustvarijo nove pare. V seriji bomo namreč spoznali šest parov, ki so jih sestavili strokovnjaki s pomočjo poglobljenih analiz. S svežimi nevestami in ženini bomo vse od prvega pogleda do medenega potovanja ter prvih korakov v skupnemu domu. Toda kaj se bo zgodilo s pari, ko se bodo vrnili v svoj tipičen vsakdan? Bo iskrica še naprej gorela ali bo ugasnila?

Po odmerku ljubezni ob 21. uri sledi še odmerek napetosti v novi turški seriji Po poti resnice (Yargi), ki je požela svetovno slavo in izjemno pozitivne kritike predvsem zaradi scenarija, ki je kar dve leti nastajal na podlagi resničnih sodnih obravnav. V glavni vlogi nastopa postaven turški igralec Kaan Urgancıoğlu, ki nam je v Sloveniji brez dvoma dobro poznan iz serije Moja boš (Kara Sevda), kjer se je v podobi zlobnega Emirja z glavnim junakom Kemalom (Burak Özçivit) boril za pozornost nežne Nihan. Tokrat ima popolnoma drugačno vlogo, saj nastopa v vlogi uspešnega tožilca Ilgaza, ki se strogo drži pravil in ne tolerira nepravičnosti ter ilegalnosti. Znajde se v težki situaciji, ko je njegov mlajši brat Cinar obtožen umora. Na pomoč mu priskoči mlada, vztrajna in pogumna odvetnica Ceylin v podobi Pınar Deniz, ki je pripravljena storiti vse, da doseže, kar verjame, tudi prekršiti nekaj pravil. Tako Ceylin kot Ilgaz se znajdeta sredi skrivnosti, ki prizadene obe njuni družini in začneta dvomiti o družinskih vrednotah in konceptu pravičnosti.

Zabavne ljubezenske prigode hrvaških mladoporočencev bomo lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Od ponedeljka do petka ob 21. uri pa bomo izvedeli, kako se bo razvila zgodba predanega tožilca in nadobudne mlade odvetnice, ki verjame, da je treba braniti pravice vseh, tudi kriminalcev.