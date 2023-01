Za slovenski film eno najbolj uspešnih let

Če bo vlada še povečevala sredstva, to lahko pelje v svetlo prihodnost slovenskega filma, je povedala Nataša Bučar, ki je prepričana, da se je slovenska filmska ustvarjalnost že lepo zasidrala v evropsko zavest. Tudi s pomočjo udeležbe na različnih festivalih, treh pomembnih filmskih tržnicah – v Cannesu, Berlinu in Clermont-Ferrandu, kjer se sicer predstavlja skupaj s še nekaterimi državami, ter v Londonu, kjer se Slovenija predstavlja kot filmska lokacija.

Lani se je slovenski film predstavil na devetih retrospektivah v tujini in prejel kar nekaj nagrad, med drugim Matevž Luzar kot najboljši režiser za Orkester na festivalu v Pekingu in Dominik Mencej za Jezdeca nagrado žirije na festivalu Fedeora v Herceg Noviju. Mladinska filma Kapa Slobodana Miloševića in Gajin svet 2 Petra Bratuše sta nagradili žiriji mladih na festivalu v Sarajevu, Vesolje med nami Rahele Jagrič Pirc pa je prejelo nagrado za najboljšega igralca na festivalu v Seulu.

Med kratkimi filmi je izstopal film Urške Djukić, ki je bil nagrajen tudi na festivalih na Finskem in Nizozemskem. Opaženi so bili še Sestre Katarine Rešek – Kukle, Steakhouse Špele Čadež, ki je bil v izboru 15 animiranih filmov doslej najbližje nagradi oskar, Tako se je končalo poletje Matjaža Ivanišina ter Love in Plane Sight Mateja Rimanića. Zadnji je z nagrado za najboljši TikTok film v Cannesu opozoril na filmsko aktivnost mlade generacije.

Na SFC letos načrtujejo temeljito prenovo pravilnikov o izboru projektov, s katerimi bodo lahko začeli podpirati tudi vse bolj priljubljene serije, direktorica pa se nadeja še, da bodo pristojni prisluhnili opozorilom, da je za uspeh potreben dober servis. Od trenutne kadrovske slike na SFC tega ni mogoče pričakovati. "Če želimo podpreti slovenski film, ga bomo morali okrepiti v vseh njegovih delih," je prepričana Bučarjeva.