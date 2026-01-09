V boj za srce Sanjskega moškega Hrvaške tudi Nuša Šebjanič

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Simpatična 20-letna Nuša Šebjanič je na Kmetiji navdušila občinstvo in s svojo energijo zmešala glave sotekmovalcem. Čeprav na prvi pogled deluje nežno in krhko, ji drama ni tuja – je neposredna, odločna in pripravljena boriti se za tisto, kar si želi. Nuša pravi, da brez zadržkov pove svoje mnenje, zaščiti svoj prostor in trdno stoji za svojimi prepričanji.

Nuša se opisuje kot intuitivna, čustvena in izjemno občutljiva oseba, ki se vedno postavi na stran pravice. Priznava, da se rada prepira, kar je bil tudi eden od razlogov, da se je vpisala na pravno fakulteto. Hudomušno pravi: "Rada se prepiram – pa zakaj ne bi od tega tudi kaj zaslužila?"

Strastna je v vsem, kar počne – od šivanja in oblikovanja oblačil do ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih. Priznava, da se hitro zaljubi, čeprav še nikoli ni bila v resni zvezi. V odnosu ji največ pomeni spoštovanje, privlačijo pa jo moški s karizmo in samozavestjo.

Kateri od dveh sanjskih moških bo bolj pritegnil njeno pozornost – šarmantni Karlo ali samozavestni Petar? Ali bo tudi ona navdušila njiju in kdo so ostale tekmovalke, je med njimi še kakšna Slovenka? Odgovore bomo dobili že kmalu! Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja – spremljali bomo romanco, dramo in dih jemajoče prizore s čudovite Krete.