Film/TV

V boj za srce Sanjskega moškega Hrvaške tudi Nuša Šebjanič

Ljubljana, 09. 01. 2026 10.41 pred 46 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Nuša Šebjanič

V novo sezono priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške prihaja obraz, ki ga slovenski gledalci že dobro poznajo. Nuša Šebjanič, ki smo jo spoznali v zadnji sezoni Kmetije, bo tokrat gumijaste škornje zamenjala za elegantne pete ter se podala v romantično pustolovščino na sončno Kreto.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Simpatična 20-letna Nuša Šebjanič je na Kmetiji navdušila občinstvo in s svojo energijo zmešala glave sotekmovalcem. Čeprav na prvi pogled deluje nežno in krhko, ji drama ni tuja – je neposredna, odločna in pripravljena boriti se za tisto, kar si želi. Nuša pravi, da brez zadržkov pove svoje mnenje, zaščiti svoj prostor in trdno stoji za svojimi prepričanji.

Nuša Šebjanič
Nuša Šebjanič
FOTO: VOYO

Nuša se opisuje kot intuitivna, čustvena in izjemno občutljiva oseba, ki se vedno postavi na stran pravice. Priznava, da se rada prepira, kar je bil tudi eden od razlogov, da se je vpisala na pravno fakulteto. Hudomušno pravi: "Rada se prepiram – pa zakaj ne bi od tega tudi kaj zaslužila?"

Preberi še Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

Strastna je v vsem, kar počne – od šivanja in oblikovanja oblačil do ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih. Priznava, da se hitro zaljubi, čeprav še nikoli ni bila v resni zvezi. V odnosu ji največ pomeni spoštovanje, privlačijo pa jo moški s karizmo in samozavestjo.

Kateri od dveh sanjskih moških bo bolj pritegnil njeno pozornost – šarmantni Karlo ali samozavestni Petar? Ali bo tudi ona navdušila njiju in kdo so ostale tekmovalke, je med njimi še kakšna Slovenka? Odgovore bomo dobili že kmalu! Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja – spremljali bomo romanco, dramo in dih jemajoče prizore s čudovite Krete.

sanjski moški hrvaške Nuša Šebjanič tekmovalka slovenija hrvaška

Naboru prestižnih televizijskih nagrad se pridružuje nova

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
09. 01. 2026 11.18
podpiram Nušo
Odgovori
+1
1 0
anabanana
09. 01. 2026 11.12
🤐🤐🤐🤐🤐🤐
Odgovori
0 0
bibaleze
