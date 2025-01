Za srce novega Sanjskega moškega Hrvaške se bodo borile tudi tri Slovenke

Sanjski moški je šarmantni Šime Elez , 26-letnik iz Splita, ki pravi, da je pripravljen na ljubezensko pustolovščino svojega življenja! "V to zgodbo sem vstopil po naključju," pove z nasmeškom. Splitčan pravi, da se ima za tradicionalnega moškega, ki se želi poročiti v cerkvi, izgled ženske pa mu ni pomemben: "Lahko se zaljubim v svetlolasko, črnolasko ali rjavolasko ... Visoka ali nizka, taka ali drugačna – res ni pomembno. Če ima tisto 'norost', zaradi katere me lahko tako nasmeji kot razjezi, da ne ostanem jezen tri dni, ampak sem čez pol ure spet tak kot prej, potem je to to."

Šime prihaja iz velike družine; ima starejšega brata in dve mlajši sestri, za katere pravi, da so njegov zaklad; tudi sam si želi družine. "Trdno se držim svojih prepričanj, vendar nikogar ne silim, da razmišlja tako kot jaz. Na koncu koncev ne bi mogel biti z dekletom, ki jo zanima samo kariera. Nimam nič proti temu in takim ženskam želim vso srečo, vendar sam v življenju gledam na druge stvari. Imam brata in dve sestri in ko sem videl, kakšno srečo otroci prinašajo v družino ... Brez otrok dom ne raste. Želim imeti sina in očkovo princesko, in če dekle na to ni pripravljeno, ji lahko samo stisnem roko in ji zaželim srečo," je pojasnil.

V boj za Šimetovo srce tudi tri Slovenke

Gledalci bodo v šovu zagotovo prepoznali tudi dve Slovenki, ki smo ju na POP TV že spoznali. Prva je Maja Grintal, 27-letna seksologinja, ki se je v drugi sezoni Sanjskega moškega borila za naklonjenost Blaža Kričeja Režka in med gledalci pritegnila precej pozornosti, saj je brez zadržkov govorila o žgečkljivih temah, ki so za marsikoga še vedno tabu. Povedala je, da jo v življenju zanimajo osebna rast, seksologija, užitek in spiritualnost, temu pa se tudi poklicno posveča in pripravlja delavnice na to temo.