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Za srce Sarajeva v konkurenci 51 filmov tudi slovenski

Sarajevo, 23. 07. 2026 17.02 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Filmski festival Sarajevo

V tekmovalnih programih 32. sarajevskega filmskega festivala se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart. Izven konkurence bodo prikazali dokumentarni film Yugo gre v Ameriko Filipa Grujića in Alekse Borkovića, ki ga bodo v BiH prikazali premierno.

Po informacijah na festivalski spletni strani je v tekmi za srce Sarajeva za celovečerni dokumentarni film med drugimi tudi slovenski dokumentarec Ko pridem ven v režiji Metoda Pevca ter slovenska manjšinska koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomazića. V kategoriji kratkih igranih filmov se za srce Sarajeva poteguje tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti Lea Černica, je objavljeno na festivalski spletni strani.

32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.
32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.
FOTO: Profimedia

V štirih tekmovalnih programih - celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi - bo imelo 21 filmov v Sarajevu svetovno premiero, šest mednarodno, eden evropsko, 23 pa regionalno premiero. Letos si je selekcijska ekipa pod vodstvom kreativne direktorice sarajevskega filmskega festivala Izete Građević ogledala 1215 filmov: 210 celovečernih igranih, 305 dokumentarnih in 700 kratkih igranih filmov ter študentskih kratkih filmov.

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Poleg slovenskega celovečernega filma Vse, kar je narobe s tabo režiserke Menart se za srce Sarajeva v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov potegujejo še slovenske manjšinske koprodukcije Male stvari Zvonimirja Jurića, Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Duma, 17 makedonske režiserke Kosare Mitić ter Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine. V tekmi za srce Sarajeva v tej kategoriji so še film Dua kosovske režiserke Blerte Basholli, Everytime avstrijske režiserke Sandre Wollner, Vzporedna vloga gruzijske režiserke Ane Urušadze in Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana.

Sarajevski filmski festival
Sarajevski filmski festival
FOTO: Shutterstock

Tataragićeva je izpostavila, da omenjenih devet filmov ponuja bogato panoramo sodobne regionalne kinematografije, ki sega od intimnih družinskih dram in zgodb o odraščanju do socialnega realizma ter formalno drznih avtorskih del. "Dejstvo, da se pod šest od devetih filmov podpisujejo režiserke, ne priča le o umetniški raznolikosti letošnjega programa, temveč tudi o vse močnejšem in raznolikem avtorskem glasu, ki oblikuje prihodnost regionalne kinematografije," je še dodala.

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Nagrada srce Sarajeva za najboljši celovečerni igrani film je vredna 16.000 evrov, za najboljšo režijo 10.000, za najboljšega igralca in igralko pa po 2500 evrov. 32. sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.

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