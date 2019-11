Za stoti rojstni dan Franceta Štiglica predvajali restavriran film Ne joči Peter

''Rad je komuniciral z ljudmi, s svojim občinstvom. Bil je izjemno duhovit in njegov humor je brezčasen.'' To je le nekaj besed o legendi slovenske režije Francetu Štiglicu, ki se je rodil pred 100 leti. V kulturnem hramu so zato pripravili slavnostno projekcijo restavriranega, osveženega filma Ne joči Peter. Pol stoletja po nastanku filma so se gledalci še vedno smejali na ves glas.