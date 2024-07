Za Vigga Mortensena hollywoodske franšize precej predvidljive

"Ni mi pomembno, kakšen je žanr ali kakšen je proračun ali kdo jih dela. Nikoli ne bi posnel filma samo zato, ker ga režira določen režiser. Mora biti zgodba. In če mislim, da sem pravi za lik, je to vedno na prvem mestu," je dodal in pristavil, da velja enako tudi za franšize.

Trije filmi režiserja Petra Jacksona Gospodar prstanov, v katerih je zaigral, bodo vedno imeli velik pomen v njegovi karieri. Jackson pa se trenutno pripravlja na vrnitev v Srednji svet kot producent novega Prstana, ki ga bo režiral igralec Andy Serkis. Film z naslovom Gospodar prstanov: Lov na Golluma bo v kinematografih leta 2026. Mortensen je sicer v začetku tega leta za britansko revijo GQ povedal, da ne nasprotuje ponovni vlogi Aragorna v filmu, a da bi morala biti zgodba smiselna.

"Ne vem natančno, kakšna je zgodba, nisem slišal," je dejal. "Mogoče bom sčasoma slišal zanjo. Rad igram ta lik. Z igranjem te vloge sem se veliko naučil. Zelo sem užival. To bi storil samo, če bi bil pravi zanj glede na starost, ki jo imam," je povedal 65-letni igralec.