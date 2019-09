Za vlogo Jokerja shujšal 23 kilogramov: Začel sem izgubljati razum

Ko je v medijih odjeknila novica, da bo novi Joker Joaquin Phoenix, je bil marsikdo prijetno presenečen, da so se producenti novega filma odločili prav zanj. Velikokrat se namreč zgodi, da igralci in producenti, režiserji naletijo na neodobravanja, ko igralcu dodelijo vlogo superjunaka (v tem primeru zlobneža). Pheonix je, po mnenju mnogih, rojen za to vlogo.

Velikokrat se morajo igralci zaradi vloge, ki so jo prevzeli, spremeniti – pa naj bo to sprememba s pomočjo kostumografije, drugačne pričeske in mejkapa ali pa s kilogrami. Ničkolikokrat smo že bili priča igralcem, ki so se za vlogo drastično zredili ali shujšali. Med takšne po novem spada tudi Pheonix, ki je moral za vlogo Jokerja shujšati 23 kilogramov. "Pokazalo se je, da hujšanje vpliva na človekovo psiho. Sam sem počasi začel izgubljati razum,"je povedal Joaquin in dodal, da je ob začetku snemanja dobil prazen zvezek, ki mu ga je podaril režiser. Zvezek je Joaquin uporabil kot dnevnik, ki ga je pisal med snemanjem novega filma.

Takoj na začetku je bil Pheonix jasen in povedal, da Jokerji, ki so se na filmskem platnu pojavili do zdaj, nimajo nikakršnega vpliva na njegovo igro, na njegov pristop k projektu. "K filmu me je pritegnilo predvsem to, da sem k tej vlogi pristopil na svoj način. Nisem se opiral na stare Jokerje, ker smo želeli, da je ta kreacija samo naša,"je povedal igralec.

Kako je igralec opisal Jokerja, vlogo, ki je uničila pokojnega Heatha Ledgerja? "Težko ga je opisati, v resnici pa si niti ne želite vedeti, kdo je. Včasih sem se mu tako močno približal in odkril njegovo osebnost, potem pa sem se zavedno umaknil in nehal o njem razmišljati, saj sem želel ohraniti neki misterij, ki lik navdaja že vsa ta leta," je povedal igralec in dodal, "med snemanjem se mi je zdelo, da ga vsak dan bolje poznamo, in čutil sem njegovo potrebo po sreči, po iskanju ljubezni in toplini. To je lik, ki se nenehno razvija, česa takšnega še nisem izkusil."

Osvojil znameniti smeh, ki Jokerja definira

Posebno pozornost je posvetil smehu, ki lik Jokerja tudi definira. Želel si je, da je smeh na meji bolnega, da se razlikuje od vsega, kar smo do zdaj slišali. Igralec si je za smeh vzel celo nekaj mesecev, da ga je izpilil in da je osvojil, kako se vsakič enako zasmejati."Nisem si mislil, da mi bo uspelo. Treniral sem, in ko sem bil dovolj samozavesten, sem poklical režiserja in ga prosil za mnenje," je povedal 44-letnik. "Na začetku mi je bilo zelo nerodno, sploh ko sem moral to predstaviti večjemu številu ljudi. Ni bilo lahko."