Za vlogo legendarne pilotke se je naučila leteti

Življenje Amelie Earhart, ameriške letalske pionirke, ki je leta 1937 z letalom izginila nad Pacifikom, ko je hotela postati prva ženska, ki je obletela zemeljsko oblo, zagotovo ni bilo dolgočasno. V času, ko je bilo skoraj nedojemljivo, da ženska sede v pilotsko kabino in prime za krmilo, je postavljala letalske rekorde in polnila naslovnice svetovnih časopisov.

Že pri dvanajstih letih je vedela, kaj si želi, mladostniška zagnanost pa jo je vodila do velikih prelomnic tako zanjo kot za ženski spol. Eden od ciljev, ki si ga je zadala, je bil tudi let čez Atlantik. Tako se je z letalom proizvajalca Fokker 17. junija 1928 odpravila iz Nove Fundlandije v Kanadi in v Veliko Britanijo priletela 20 ur in 40 minut kasneje.

Poleg preleta Atlantika je dosegla še številne druge letalske rekorde in si prislužila najvišje odlikovanje ameriških zračnih sil. A želela je še več – naslednji cilj je bil let okoli Zemlje. Tako se je julija 1936 z nakupom novega letala, lockheed L-10E electra, začela pripravljati na nov podvig. Njen polet okoli sveta sicer ne bi veljal kot prvi polet, bi pa bil najdaljši, saj si je Amelia začrtala pot okoli ekvatorja, kar bi skupaj znašalo 47.000 km. Dolgo pot je s kopilotom Fredom Noonanom začela 1. junija 1937 v Miamiju na Floridi, njun zadnji potrjen položaj pa je bil kakih 1300 kilometrov stran od Nove Gvineje, ko se je za njima izgubila vsaka sled. To je bilo 2. julija 1937.