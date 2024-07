Za začetek beneškega filmskega festivala nadaljevanje Beetlejuicea

V naslovni vlogi se vrača Michael Keaton, v filmu pa bodo zaigrali tudi Catherine O'Hara, Winona Ryder, Jenna Ortega, zvezdnica serije Wednesday, Willem Dafoe, Monica Bellucci in Justin Theroux.

Nadaljevanje znanstvenofantastične komedije na filmske platna prihaja 36 let po prvem delu, ki je pomagal utrditi sloves danes 72-letna Burtona kot režiserskega mojstra edinstvenih in nenavadnih fantazijskih filmov, zaznamovanih z vizualnimi učinki in gotsko grozo. Burtonova tri desetletja dolga filmska kariera vključuje filme, kot so Edward Škarjeroki iz leta 1990, Mora pred božičem (1993) in Alica se vrne v čudežno deželo z letnico 2010.