Za začetek festivala v Pulju tudi slovenski film Vesna

Otvoritvena drama Hotel Pulj je tudi že prvi film iz glavnega tekmovalnega programa. Žirija, ki jo sestavljajo direktorica fotografije in snemalka Tamara Cesarec , igralka Nives Ivanković , producentka Maja Popović Milojević , dramaturginja in scenaristka Tena Štivičić ter režiserka Snježana Tribuson , bo podelila zlate arene.

Vseh 20 filmov je razvrščenih v dva programa. V programu Hrvaški film jih bodo predvajali 13, nekateri od njih bodo prav na festivalu doživeli premiero, še sedem pa jih bo v programu Hrvaške manjšinske koprodukcije. Med premierami bodo denimo filmi Escort Lukasa Nole, Samo kad se smijem Vanje Juranić, Sedmo nebo Jasne Nanut, Smrt djevojčice sa žigicama Gorana Kulenovića in Pamtim samo sretne dane Nevia Marasovića.

Zunaj konkurence bo premiero doživel tudi dokumentarni film Brod Elvisa Lenića, so sporočili organizatorji. V spremljevalnem delu pa bodo med drugim zavrteli nekatere tuje uspešnice, kot so Oppenheimer Christopherja Nolana, Barbie Grete Gerwig in Asteroid City Wesa Andersona.

Kot so še napovedali organizatorji, na jubilejni izdaji poleg domačih filmarjev pričakujejo tudi nekatera imena, ki so pomembna za zgodovino festivala."Imamo odličen program raznovrstnih filmov, zato pozivam občinstvo, da jih podpre, gleda in komentira skupaj s filmarji na projekcijah v Areni, Istrskem narodnem gledališču in Kinu Valli," je med drugim povedal umetniški vodja festivala Danijel Pek.