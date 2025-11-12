Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Za začetek Liffa film Belo se pere na devetdeset

Ljubljana, 12. 11. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
0

S filmsko priredbo romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset v režiji Marka Naberšnika bodo odprli 36. Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe. Ponudil bo že uveljavljene sekcije, retrospektivo pa so namenili ameriški filmski ustvarjalki Kelly Reichardt. Skupno bo na več prizoriščih na ogled 93 celovečernih in 39 kratkih filmov.

Filmski biseri s festivala Liffe, ki jih lahko odkrijete na VOYO.

V uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer bodo podelili nagrado vodomec režiserju ali režiserki najboljšega filma po izbiri mednarodne žirije, bodo prikazali deset filmov. Med izbranimi so Če bi imela noge, bi te brcnila v režiji Mary Bronstein z zgodbo o materi samohranilki v krizi srednjih let, Črna borza romunske režiserke Teodore Mihai o ropu umetnin v nizozemskem muzeju ter Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo kot celovečerni prvenec Ester Ivakič, ki jo je programski direktor festivala Simon Popek označil za unikat v slovenskem filmu.

Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset FOTO: Liffe

V sekciji Predpremiere bodo poleg otvoritvenega filma prikazali Bila je samo nesreča iranskega režiserja Jafara Panahija, ki je prejel zlato palmo v Cannesu, in Glas Hind Radžab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, ki prikazuje uboj šestletne deklice v času vojne na območju Gaze.

Kralji in kraljice bodo ponudili filme velikih imen svetovnega filma, v sekciji Panorama svetovnega filma pa bo med drugim na ogled Sestrica v režiji Hafsie Herzi, v katerem muslimanska najstnica skuša premostiti vrzel med svojo prebujajočo se spolnostjo in družinsko tradicijo. Sekcija Ekstravaganca bo ponudila pet filmov.

V okviru sekcije Jadranska mreža festivalov je na sporedu šest filmov, retrospektiva je namenjena ameriški filmski režiserki in scenaristki Kelly Reichardt, sekcijo Posvečeno pa so namenili v Moskvi rojeni režiserki in igralki Juliji Solncevi (1901–1989).

Festival na več ljubljanskih prizoriščih, med drugim v Linhartovi in Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Slovenski kinoteki, ter v Mariboru, Celju in Novem mestu, bodo sklenili 22. novembra s podelitvijo nagrad. Nekateri filmi bodo na sporedu še dan kasneje.

liffe filmski festival ljubljana Belo se pere na devetdeset
Naslednji članek

Tjaša Železnik skupaj s hčerko Marli sinhronizirala risanko

SORODNI ČLANKI

Filmski biseri s festivala Liffe, ki jih lahko odkrijete na VOYO

36. Liffe: novembrski praznik za ljubitelje filma

Pred začetkom filmskega festivala Liffe predstavili letošnji program

35. Liffe: Coppolov megalomanski polom ali vizija prihodnosti?

35. Liffe: vodomec za kritiko madžarskega šolstva

35. Liffe: Trdnost vere ob boku vatikanskih spletk

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330