Za začetek Liffa film Belo se pere na devetdeset

V uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer bodo podelili nagrado vodomec režiserju ali režiserki najboljšega filma po izbiri mednarodne žirije, bodo prikazali deset filmov. Med izbranimi so Če bi imela noge, bi te brcnila v režiji Mary Bronstein z zgodbo o materi samohranilki v krizi srednjih let, Črna borza romunske režiserke Teodore Mihai o ropu umetnin v nizozemskem muzeju ter Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo kot celovečerni prvenec Ester Ivakič , ki jo je programski direktor festivala Simon Popek označil za unikat v slovenskem filmu.

V sekciji Predpremiere bodo poleg otvoritvenega filma prikazali Bila je samo nesreča iranskega režiserja Jafara Panahija, ki je prejel zlato palmo v Cannesu, in Glas Hind Radžab tunizijske režiserke Kaouther Ben Hania, ki prikazuje uboj šestletne deklice v času vojne na območju Gaze.

Kralji in kraljice bodo ponudili filme velikih imen svetovnega filma, v sekciji Panorama svetovnega filma pa bo med drugim na ogled Sestrica v režiji Hafsie Herzi, v katerem muslimanska najstnica skuša premostiti vrzel med svojo prebujajočo se spolnostjo in družinsko tradicijo. Sekcija Ekstravaganca bo ponudila pet filmov.

V okviru sekcije Jadranska mreža festivalov je na sporedu šest filmov, retrospektiva je namenjena ameriški filmski režiserki in scenaristki Kelly Reichardt, sekcijo Posvečeno pa so namenili v Moskvi rojeni režiserki in igralki Juliji Solncevi (1901–1989).

Festival na več ljubljanskih prizoriščih, med drugim v Linhartovi in Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu, Kinodvoru in Slovenski kinoteki, ter v Mariboru, Celju in Novem mestu, bodo sklenili 22. novembra s podelitvijo nagrad. Nekateri filmi bodo na sporedu še dan kasneje.