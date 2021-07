Za zlatega leva se bo v Benetkah potegovalo 21 filmov

Za glavno nagrado na beneškem filmskem festivalu, zlati lev, se bo po napovedi organizatorjev potegovalo 21 filmov. Med njimi so Madres paralelas režiserja Pedra Almodovarja, The Power of dog režiserke Jane Campion in Spencer režiserja Pabla Larraina. Letošnja 78. izdaja bo potekala med 1. in 11. septembrom, na njej pa bo zastopanih 59 držav.

Festival bo odprl novi film španskega režiserja Pedra Almodovarja Madres paralelas, v katerem sta zaigrali Penelope Cruz in Milena Smit, navajajo portali in agencije. V filmu The Power of the Dog sta v glavnih vlogah zaigrala Benedict Cumberbatch in Kirsten Dunst, ki se je v filmske vode vrnila po več kot desetletnem premoru.

Kot režiserka se bo z The Lost Daughter, ki temelji na romanu Elene Ferrante, predstavila ameriška igralka Maggie Gyllenhaal, za zlatega leva pa se bosta potegovala še dva ameriška filma: The Card Counter režiserja Paula Schraderja in Mona Lisa and the Blood Moon režiserke Ane Lily Amirpour. V tekmovalnem programu je rekordnih pet italijanskih filmov, med njimi E Stata la Mano di Dio režiserja Paola Sorrentina. Film je posnel v Neaplju, v njem pa nastopa pogost Sorrentinov sodelavec Toni Servillo.

icon-expand Zlati lev FOTO: Profimedia

Michel Franco, ki je na lanskoletnem beneškem filmskem festivalu prejel srebrnega leva - veliko nagrado žirije - za film New Order, bo letos v tekmi za zlatega leva s filmom Sundown, v katerem je zaigral Tim Roth. V tekmovalnem programu so še filmi iz Francije, Argentine, Čila, Filipinov, Poljske, Rusije, Ukrajine in Venezuele. Kot poroča The Guardian, se bo za zlatega leva boril tudi film Spencer s Kristen Stewart kot princeso Diano. Novi biografski film se osredotoča na božični konec tedna, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem Charlesom.

Južnokorejski režiser Bong Joon-ho, ki je lani za film Parazit prejel oskarja za režijo, bo letos predsedoval žiriji festivala. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da bodo festival zaradi pandemije covida-19 spremljali omejitveni ukrepi. Predsednik ustanove La Biennale di Venezia Roberto Cicutto je v ponedeljek dejal, da morajo gledalci vstopnice vnaprej rezervirati na spletu. Po besedah direktorja festivala Alberta Barbere je pandemija prinesla več ustvarjalnosti in višjo kakovost filmov. Dodal je, da bo na letošnjem bienalu zastopanih 59 držav, režiserk pa je pet oziroma tri manj kot lansko leto. Organizatorji so zaznali velik povratek ameriških producentov in igralcev.

icon-expand