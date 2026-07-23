Za zlatega leva se bo v Benetkah borilo 20 filmov

Letošnji filmi v Benetkah se osredinjajo na vojne, podnebne spremembe, migracije, družinske konflikte, družbene napetosti ter upanje in strahove mladih. "Ne verjamem, da obstaja katera koli druga umetniška oblika, ki bi lahko hkrati imela tako močan estetski, kulturni in družbeni vpliv," je po poročanju avstrijskih medijev povedal Alberto Barbera, direktor festivala.

Beneški filmski festival bo letos že 83. po vrsti. FOTO: AP

Filmski festival v Benetkah se bo po otvoritveni slovesnosti začel s filmom Ink Dannyja Boyla. V mesto v laguni se s filmom Bucking Fastard vrača nemški režiser Werner Herzog, v tekmi za zlatega leva pa je med drugim tudi iranski režiser Ali Asgari s filmom A Bit of Light. Casey Affleck bo predstavil svoj film Company, v tekmi za festivalske nagrade je še Bunker Floriana Zellerja ter Primetime Lancea Oppenheima. Med vrhunce festivala poznavalci sicer uvrščajo filma A Place to Heal Cedrica Kahna ter Wild Horse Nine Martina McDonagha.

Močno zastopana na festivalu je tudi Italija. Nanni Moretti se v Benetke vrača s filmom Succedera questa notte, z angleškim naslovom It Will Happen Tonight. V tekmovalnem programu je še film The Echo Chamber Andree Pallaora, ki temelji na zadnjem scenariju Bernarda Bertoluccija, ki ga legendarni režiser sam ni več uspel uresničiti.

Zlati lev FOTO: Profimedia

Z Bertoluccijem se sicer ukvarja tudi sedemurni dokumentarec Joie de vivre Luca Guadagnina. V Benetke letos prihaja hollywoodski zveznik Russell Crowe. Njegov dokumentarni film What Love Builds bodo prikazali v sklopu Venezia Open - Fuori Concorso. Pričakujejo tudi glasbeno zasedbo Oasis, ki ji je posvečen dokumentarni film Oasis - Don't Look Back in Anger avtorjev Dylana Southerna in Willa Lovelaceja, ki govori o ponovni združitvi skupine.

Letos so v Benetkah za festival prejeli okoli 4500 prijav filmov, tako celovečerne igrane kot dokumentarne in kratke filme. Lani se je na festival prijavilo okoli 4200 produkcij, zlatega leva za najboljši film pa je prejela komična drama Oče mati sestra brat Jima Jarmuscha.