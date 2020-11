Pod pretvezo, da snemajo prizor iz Matrice, naj bi organizirali zabavo

Skoraj 200 delavcev, ki sodelujejo pri ustvarjanju težkopričakovanega filma, je uživalo na zabavi v studiu Babelsberg v Potsdamu. Na zabavi so opazili tudi Keanuja Reevesa s partnerko Alexandro Grant . Po poročanju nemških medijev naj bi bili tam tudi ustvarjalki franšize Lana in Lily Wachowaski .

Vodja legendarnega filmskega studia Christopher Fisser pa vztraja, da je šlo za sceno v filmu Matrica. V studiu namreč že osem mesecev poteka snemanje četrtega dela. "Snemali so sceno z zabavo," je povedal za nemško tiskovno agencijo dpa. Tiskovna predstavnica snemalnega studia Bianca Makarewicz je za nemški časnik povedala: "Glede na produkcijo je bil zadnji dan snemanja. Bilo je prizorišče praznovanja. Upoštevali smo vse higienske zahteve."

Zagotovili so tudi, da so celotno ekipo pred tem testirali na novi koronavirus. Eden od udeležencev je za tuje medije povedal: "Razpoloženje je bilo odlično. Vnaprej je bil pripravljen hiter test za covid-19 za vsakega udeleženca. Vsi so morali priti z masko, a jih mnogi kasneje niso nosili."Glavnega igralca Keanuja naj bi testirali vsak dan snemanja.

Sicer pa je 2. novembra začela veljati štiritedenska delna zapora Nemčije, ko so zaprli bare, restavracije in gledališča ter prepovedali velika srečanja. Mestne oblasti v Potsdamu zabavo vseeno obravnavajo resno in so napovedale preiskavo dogodka, čeprav uradno nihče ni vložil pritožbe. Po navedbah lokalnega zdravstvenega oddelka so prireditve v zaprtih prostorih dovoljene šele po registraciji, če upoštevajo ustrezne higienske pogoje in z največ 50 ljudmi z maskami in razdaljo. Tiskovni predstavnik Potsdama je dodal, da ni bil registriran noben dogodek.