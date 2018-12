Zabava s slovenskimi filmskimi junaki: boste 'šli po svoje' in ujeli 'srečo na vrvici'?

Božično-novoletne počitnice bodo na POP OTO pripeljale nostalgijo. Boste 'šli po svoje', načrtovali 'poletje v školjki', ugotovili, 'kdo so gadi' ali pa se poglobili v 'učna leta izumitelja polža' - kakorkoli že, pred vami je pester nabor slovenskih mladinskih filmov, ki bodo obudili marsikateri spomin iz otroštva.

Pogrešate božično zabavo ob simpatičnih filmskih junakih? Brez skrbi, Božiček in dedek Mraz sta poskrbela, da boste na naših programih našli priljubljen izbor za vse okuse. Vsak dan od 24. do 31. decembra ob 19.40 na OTO poiščite vaš priljubljen slovenski mladinski film. Ne zamudite prvega in drugega dela Gremo mi po svoje, kultnih delov filma Poletje v školjki in si drznite ujeti srečo v filmu Sreča na vrvici. 24. december: GREMO MI PO SVOJE 1 V zgodbi, ki nagovarja vse generacije, boste lahko pričali prigodam mladih tabornikov iz rodu Zvitega svizca, ki taborijo v Posočju. Na sosednjem travniku se kmalu utaborijo tudi dekleta iz športno-umetniškega tabora in to je obenem trenutek, ko se fantje bolj kot za taborniške veščine začnejo zanimati za punce. To seveda ni ravno najbolj po godu njihovem starešini in vodji, ki ga v filmu upodoblja Jurij Zrnec. Prvi del filma, pod katerega se je podpisal režiser Miha Hočevar, je izšel leta 2010, do januarja 2011 pa si je film ogledalo 183.459 gledalcev, s čimer je Gremo mi po svoje postal najbolj gledan slovenski film vseh časov. Režiser je glavno sporočilo filma povzel z besedami: ''Naj gre vsak po svoje, pri tem pa naj upošteva druge.'' S prvega mesta je izpodrinil Petelinji zajtrk Marka Naberšnika, ki si ga je ogledalo 183.093 gledalcev.

Ko se na sosednjem travniku utaborijo tudi dekleta, fantom začne hoditi po glavi vse drugo, kot taborniške veščine FOTO: KINO

25. december: POLETJE V ŠKOLJKI 1

Ne spreglejte: slovenski mladinski filmi bodo predvajani na OTO vsak dan od 24. decembra do 31. decembra ob 19.40

Kot že naslov daje slutiti, se zgodba, ki jo je režiral Tugo Štiglic, odvija v poletnem času in sicer na slovenski obali, v krajih Piran in Portorož. V glavni vlogi nastopa David Sluga, ki upodobi najstnika Tomaža. Ta se zaljubi v lepo Mileno, ki jo v filmu igra Kaja Štiglc in kmalu postaneta par. V filmu sta prisotna najstniško rivalstvo in mladostniške prigode. Film je bil po podatkih Viba filma leta 1986 nesporni rekorder med slovenskimi filmi, saj si ga je ogledalo 116.546 gledalcev. Uspešno je bil sprejet tudi v Nemčiji, kjer se sinhroniziran še danes predvaja na tv programih. 26. december: UČNA LETA IZUMITELJA POLŽA Izumitelj 'polž' je v resnici osnovnošolec Jani, ki se ukvarja s precej zanimivimi in predvsem utopičnimi poskusi. tako med drugim že kot otrok skoči z balkona, namesto padala pa uporabi dežnik, kasneje povzroči eksplozijo televizorja in eksperimentira z elektriko. S skoraj vsakim neuspelim poskusom doma zakuha kakšno neprijetnost, ki je na komičen način pospremljena z jezo njegovega očeta, ki ga včasih celo našeška. Kljub temu, da pri eksperimentiranju ni ravno najbolj posrečen, vztraja s svojimi poskusi. Proti koncu filma njegova naprava za pretvorbo ultrazvoka v električno energijo skoraj začne delovati, vendar nato eksplodira, kar prinese tudi konec eksperimentiranja pod domačo streho. Film se konča, ko Janijev mlajši brat Luka z dežnikoma odskoči z balkona, kar daje slutiti, da bo v prihodnosti sledil bratovim stopinjam. Film nosi nekoliko tragičen pridih, saj je takoj po snemanju v prometni nesreči umrl glavni igralec, Miha Petrovčič.

27. december: PASTIRCI Pastircije slovenski dramski film Franceta Štiglica iz leta 1973, posnet po literarni povesti Franceta Bevka. Zgodba nas popelje v svet odraščajočih hribovskih pastirjev, ki se med vsakodnevno pašo ovac soočajo z radostmi in tegobami odraščanja. Soočajo se tudi z marsikaterimi težavami, ob katerih se prebudi njihova otroška maščevalnost. Vprašanje je, ali bo ta za njih usodna?

Bo otroška maščevalnost usodna? FOTO: KINO

28. december: SREČA NA VRVICI Sreča na vrvicije slovenski mladinski film, ki je bil leta 1977 posnet po knjigi Vitana MalaTeci, teci kuža moj. Po filmu se je pisatelj odločil, da napiše tudi istoimensko knjigo. Glavna oseba je deček Matic, ki stanuje v ljubljanskem blokovskem naselju z mamo. Ta ga ima sicer zelo rada, a ima težave sama s seboj in s svojim delom v službi. Matičev oče je v tem času službeno v Libiji. Matic zaradi tega nima ravno najbolj enostavnega odraščanja, vse to pa se spremeni, ko ga ustvarjalci filma povabijo k sodelovanju za glavno vlogo v filmu, v katerem bi z njim igral pes Jakob. Jakob je dresiran kuža, ki se na koncu snemanja na Matica tako naveže, da ga dečku kar podarijo. Potem, ko Matic z navdušenjem odpelje Jakoba v stanovanje, se začnejo prave težave: razbita šita, ugriz, lajanje ... Bo Jakobu dovolili ostati v bloku? 29. december: TO SO GADI To so gadije 96-minutni slovenski celovečerni film, ki je bil posnet in premierno predvajan leta 1977. Scenarij in režija sta delo Jožeta Bevca. Film se je skoraj petnajst let ponašal z rekordom, saj si ga je samo v ljubljanskih kinematografih ogledalo največje število gledalcev: 112.000, v celotni Sloveniji pa okoli 280.000. Zgodba nas popelje v življenje ovdovelega voznika mestnega avtobusa Štebeta, ki živi v večstanovanjski hiši s svojimi petimi odraščajočimi sinovi. Družina ima tudi prijazno gospodinjo Rozi, ki jo fantje večkrat razjezijo s svojimi vragolijami. Tudi sosedje niso pretirano navdušeni nad potezami mladostnikov, zato jim nadenejo vzdevek 'gadi'. Kako točno se bodo razvili odnosi nad odraščujočimi fanti ter okolico, pa si poglejte v filmu.

Sosedje so jim nadeli vzdevek 'gadi' FOTO: POP TV

30. december: POLETJE V ŠKOLJKI 2 Drugi del filma se precej razlikuje od prvega. Vse se vrti okrog plesa in plesne šole. Tomaž malce odraste in se preseli v Ljubljano, kjer poišče svojo prijateljico Mileno, ki nastopa tudi v prvem delu. Ker pa ona pleše, tudi on pristopi k plesnemu klubu. Tam si najde veliko novih prijateljev, zato se potem, ko izve, da je plesni klub v finančni krizi in da mu grozi zaprtje, s prijatelji odloči za vsako ceno rešiti nastalo situacijo. Tako priredijo plesni šov, kamor povabijo vse mestne veljake ... Jim bo uspelo?

Bo prijateljem uspelo rešiti plesni klub? FOTO: POP TV

31. december: GREMO MI PO SVOJE 2 In kaj se bo zgodilo v nadaljevanju najuspešnejšega slovenskega mladinskega filma do sedaj? Drugi del Gremo mi po svoje si lahko ogledate na silvestrski večer ob 19. 40 in si še pred novoletno zabavo privoščite pravo dozo smeha.