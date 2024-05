Zac Efron se je za filmsko vlogo naučil jadrati

Ne zamudite filma Charlie nocoj ob 20. uri na POP TV.

Za vlogo se je soočil s tremi tedni intenzivnih treningov in priprav ter lekcij, kako jadrati, veščino pa osvojil do te mere, da na snemanju praktično ni potreboval dvojnika, ki bi namesto njega izvedel fizično zahtevne prizore. Igralec pa ni edini, ki se je za ta film naučil jadrati. Novo veščino je osvojila tudi igralka Amanda Crew , ki je med učenjem 'utrpela' tudi kakšno modrico, te pa je moč videti med nekaterimi prizori.

Film Charlie sledi zgodbi najstnika Charlieja, ki je uspešen gimnazijski jadralec, ki mu veliko pomeni njegova družina. Ko dobi štipendijo, zapusti zaspano domače mestece in sledi svojim sanjam, vendar pa mu načrte uniči tragedija. V usodni prometni nesreči izgubi mlajšega brata Sama in se nikakor ne more otresti občutkov krivde. Z umrlim bratom ga veže posebna vez, ki mu omogoča, da ga še vedno vidi, se z njim pogovarja in igra. Čeprav Sam hoče, da Charlie spet zaživi normalno, je za Charlieja pomembna le njegova obljuba bratu. Ko se domov nepričakovano vrne simpatična Tess, Charlieju znova pokaže radosti življenja.