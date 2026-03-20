Film/TV

Začelo se je snemanje nove različice serije Obalna straža

Malibu, 20. 03. 2026 10.43 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Obalna straža

Na plaži v Malibuju se je začelo snemanje nove različice serije Obalna straža, s katero so v 90. letih zasloveli Pamela Anderson, David Hasselhoff in Carmen Electra. Pomlajena igralska zasedba je v ikoničnih rdečih kopalkah že posnela prve prizore, premiera prvega dela pa naj bi bila še letos.

Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader in Livvy Dunne bodo zvezde nove različice serije Obalna straža. Mladi igralci so se po plaži v Malibuju že sprehodili v ikoničnih rdečih kopalkah, v medije pa so prišle tudi prve fotografije, ki so nastale med snemanjem.

FOTO: Profimedia

Serija se bo navezovala na originalno zgodbo, Amell pa bo nastopil v glavni vlogi sina legendarnega Mitcha Buchannona, ki ga je upodobil Hasselhoff. Ta je nasledil očeta na mestu kapitana obalne straže, njegovo življenje pa se obrne na glavo, ko se na njegovih vratih pojavi dekle, ki trdi, da je njegova hči. Tudi ona se začne uriti za reševalko iz vode in se pridruži očetovi ekipi. V vlogi hčerke bo nastopila Belkin.

Shay Mitchell, Hassie Harrison, Stephen Amell in Noah Beck.
FOTO: Profimedia

Beck, Mitchell in Dunne bodo zaigrali reševalce pod Amellovim poveljstvom, Nader pa je prevzela vlogo njegove rivalke. Za 23-letno Dunne, ki je najbolj znana po svoji gimnastični karieri, je to prva vloga, šele drugič pa je pred kamero stopila 29-letna Nader. V serijo se bo vrnil Cody Madison v vlogi Davida Chokachija, ki je reševalec le še občasno, sicer pa vodi lokal ob plaži. Je mentor in prijatelj novi generaciji reševalcev.

Razlagalnik

Obalna straža Združenih držav (United States Coast Guard - USCG) je veja oboroženih sil ZDA in ena izmed šestih uniformiranih služb ZDA. Njeno glavno poslanstvo je zagotavljanje varnosti na morju, varovanje pomorskih poti, nadzor nad ribolovom, iskanje in reševanje na morju, preprečevanje onesnaževanja morja ter pomoč v primeru naravnih nesreč. Je edina vojaška veja, ki je pod pristojnostjo Ministrstva za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) v času miru, medtem ko je v času vojne lahko podrejena Vojnemu mornarištvu.

David Hasselhoff je igral glavno vlogo Mitcha Buchannona v originalni seriji Obalna straža. Njegov lik je bil kapitan reševalcev na plaži, znan po svoji predanosti reševanju življenj in voditeljskih sposobnostih. Hasselhoff je postal mednarodna zvezda zaradi te vloge, ki jo je igral skozi večino predvajanja serije, od leta 1989 do 2000. Njegov lik je bil osrednji lik, okoli katerega se je vrtelo veliko zgodb in razvojev likov v seriji.

Malibù je obalno mesto v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, Združene države Amerike. Znano je predvsem po svojih čudovitih plažah, razkošnih vilah in kot dom številnih zvezdnikov in vplivnežev. Mesto se razteza ob obali Tihega oceana in ponuja idilično okolje za življenje ter priljubljeno destinacijo za turiste, ki iščejo sonce, morje in sprostitev. Zaradi svoje lokacije in statusa je Malibù pogosto prizorišče snemanja filmov in televizijskih serij, vključno s tistimi, ki se dogajajo na plaži.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
obalna straža serija nova različica nadaljevanje

Na VOYO dokumentarni film o sagi družine Beckham

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
20. 03. 2026 11.05
Ukinjeno.
bibaleze
Portal
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
