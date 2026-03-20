Začelo se je snemanje nove različice serije Obalna straža.

Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader in Livvy Dunne bodo zvezde nove različice serije Obalna straža. Mladi igralci so se po plaži v Malibuju že sprehodili v ikoničnih rdečih kopalkah, v medije pa so prišle tudi prve fotografije, ki so nastale med snemanjem.
Serija se bo navezovala na originalno zgodbo, Amell pa bo nastopil v glavni vlogi sina legendarnega Mitcha Buchannona, ki ga je upodobil Hasselhoff. Ta je nasledil očeta na mestu kapitana obalne straže, njegovo življenje pa se obrne na glavo, ko se na njegovih vratih pojavi dekle, ki trdi, da je njegova hči. Tudi ona se začne uriti za reševalko iz vode in se pridruži očetovi ekipi. V vlogi hčerke bo nastopila Belkin.
Beck, Mitchell in Dunne bodo zaigrali reševalce pod Amellovim poveljstvom, Nader pa je prevzela vlogo njegove rivalke. Za 23-letno Dunne, ki je najbolj znana po svoji gimnastični karieri, je to prva vloga, šele drugič pa je pred kamero stopila 29-letna Nader. V serijo se bo vrnil Cody Madison v vlogi Davida Chokachija, ki je reševalec le še občasno, sicer pa vodi lokal ob plaži. Je mentor in prijatelj novi generaciji reševalcev.
Obalna straža Združenih držav (United States Coast Guard - USCG) je veja oboroženih sil ZDA in ena izmed šestih uniformiranih služb ZDA. Njeno glavno poslanstvo je zagotavljanje varnosti na morju, varovanje pomorskih poti, nadzor nad ribolovom, iskanje in reševanje na morju, preprečevanje onesnaževanja morja ter pomoč v primeru naravnih nesreč. Je edina vojaška veja, ki je pod pristojnostjo Ministrstva za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) v času miru, medtem ko je v času vojne lahko podrejena Vojnemu mornarištvu.
David Hasselhoff je igral glavno vlogo Mitcha Buchannona v originalni seriji Obalna straža. Njegov lik je bil kapitan reševalcev na plaži, znan po svoji predanosti reševanju življenj in voditeljskih sposobnostih. Hasselhoff je postal mednarodna zvezda zaradi te vloge, ki jo je igral skozi večino predvajanja serije, od leta 1989 do 2000. Njegov lik je bil osrednji lik, okoli katerega se je vrtelo veliko zgodb in razvojev likov v seriji.
Malibù je obalno mesto v okrožju Los Angeles v Kaliforniji, Združene države Amerike. Znano je predvsem po svojih čudovitih plažah, razkošnih vilah in kot dom številnih zvezdnikov in vplivnežev. Mesto se razteza ob obali Tihega oceana in ponuja idilično okolje za življenje ter priljubljeno destinacijo za turiste, ki iščejo sonce, morje in sprostitev. Zaradi svoje lokacije in statusa je Malibù pogosto prizorišče snemanja filmov in televizijskih serij, vključno s tistimi, ki se dogajajo na plaži.
