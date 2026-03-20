Stephen Amell, Shay Mitchell, Jessica Belkin, Noah Beck, Brooks Nader in Livvy Dunne bodo zvezde nove različice serije Obalna straža. Mladi igralci so se po plaži v Malibuju že sprehodili v ikoničnih rdečih kopalkah, v medije pa so prišle tudi prve fotografije, ki so nastale med snemanjem.

Začelo se je snemanje nove različice serije Obalna straža. FOTO: Profimedia

Serija se bo navezovala na originalno zgodbo, Amell pa bo nastopil v glavni vlogi sina legendarnega Mitcha Buchannona, ki ga je upodobil Hasselhoff. Ta je nasledil očeta na mestu kapitana obalne straže, njegovo življenje pa se obrne na glavo, ko se na njegovih vratih pojavi dekle, ki trdi, da je njegova hči. Tudi ona se začne uriti za reševalko iz vode in se pridruži očetovi ekipi. V vlogi hčerke bo nastopila Belkin.

Shay Mitchell, Hassie Harrison, Stephen Amell in Noah Beck. FOTO: Profimedia

Beck, Mitchell in Dunne bodo zaigrali reševalce pod Amellovim poveljstvom, Nader pa je prevzela vlogo njegove rivalke. Za 23-letno Dunne, ki je najbolj znana po svoji gimnastični karieri, je to prva vloga, šele drugič pa je pred kamero stopila 29-letna Nader. V serijo se bo vrnil Cody Madison v vlogi Davida Chokachija, ki je reševalec le še občasno, sicer pa vodi lokal ob plaži. Je mentor in prijatelj novi generaciji reševalcev.