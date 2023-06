Začenja se 19. Grossmannov festival

Režiser McTiernan je svetovno slavo dosegel proti koncu 80. let prejšnjega stoletja s filmom Predator, sledile pa so uspešnice, kot so Umri pokončno, Umri pokončno brez oklevanja in Lov na Rdeči oktober. Njegova retrospektiva bo eden od vrhuncev letošnjega festivala, poleg že omenjenih filmov pa bo zajemala še filma Zadnja velika pustolovščina in 13. bojevnik.