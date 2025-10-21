Začenja se 28. Festival slovenskega filma Portorož

Na letošnjem festivalu bodo prikazali 101 film. Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal direktor festivala Bojan Labović , se je v tekmovalni program uvrstilo 69 filmov različnih dolžin. 20 je celovečernih, od tega šest igranih, šest dokumentarnih in en animirani film ter šest igranih in ena dokumentarna manjšinska slovenska koprodukcija.

Festival bo odprl igrani celovečerec Mihe Hočevarja Skriti ljudje, ki je uvrščen v tekmovalni program festivala, letošnji 120-letnici slovenskega filma pa se bodo na odprtju festivala poklonili s projekcijo kratkega dokumentarnega filma Vikend Jožeta Bevca iz leta 1963.

Direktorica Slovenskega filmskega centra (SFC) Nataša Bučar pa je na novinarski konferenci kot letošnjo novost izpostavila projekciji prvih dveh televizijskih serij, sofinanciranih s pomočjo SFC, otroške serije Smrdljivc Filipa Jembriha Jandrasa in dramske serije Pošast za železno zaveso Tomaža Gorkiča, ki jima bo sledila razprava o prihodnosti kakovostnih igranih serij v Sloveniji.

Strokovni program, ki bo potekal od srede do nedelje, bo tudi letos ponudil niz pogovorov, predstavitev in delavnic. Poleg Avditorija Portorož bodo festivalski dogodki še v Magazinu Grando. Festival se bo sklenil v nedeljo s podelitvijo vesen in drugih nagrad.