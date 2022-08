Začenja se 28. Sarajevski filmski festival

V tekmovalni program osmih celovečernih igranih filmov se je uvrstil prvenec slovenskega režiserja Dominika Menceja Jezdeca. V tekmovalni program kratkih filmov sta se uvrstila dva slovenska filma: igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina ter animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka ml. Zunaj konkurence bo Slovenija zastopana še z nekaterimi filmi in koprodukcijami.

Slovenska ustvarjalnost bo zastopana tudi v tekmovanju za televizijske serije, ki so ga na festivalu uvedli lani. Za nagrade srce Sarajeva sta iz Slovenije nominirani seriji Leninov park in Dolina rož, ki sta ju po istoimenskih knjižnih predlogah pisatelja Tadeja Goloba režirala Klemen Dvornik in Matevž Luzar.