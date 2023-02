Začenja se 73. Berlinale: pozornost namenjena razmeram v Ukrajini in Iranu

V Berlinu se bo s filmom She came to me Rebecce Miller začel 73. filmski festival, ki bo trajal do 26. februarja. V desetih dneh si bo v različnih programskih sklopih mogoče ogledati številne novosti, v tekmovalni program je uvrščenih 19 filmov. Zlatega medveda za življenjsko delo bo prejel režiser Steven Spielberg.

Letos bo Berlinale zaživel brez omejitev, ki so bile značilne za lansko izvedbo v živo. Velika pozornost bo namenjena razmeram v Ukrajini in Iranu. Eden od osrednjih gostov na festivalu bo tudi ameriški igralec in režiser Sean Penn z dokumentarcem Superpower, ki ga je začel snemati takoj na začetku vojne v Ukrajini. icon-expand Rdečo preprogo bo razvil 73. Berlinale. FOTO: Profimeda Žirija, ki ji predseduje ameriška igralka Kristen Stewart, bo letos odločala med filmi, ki so jih med drugim posneli Margarethe von Trotta, Christian Petzold, Philippe Garrel, Makoto Shinkai in John Trengove. Dvojec, ki vodi festival, direktorica Mariette Rissenbeek in umetniški vodja Carlo Chatrian, pričakuje festival z množičnim, radovednim občinstvom, odprtim za nove poglede na film in aktualna družbena vprašanja. Slovenske barve na festivalu bo zastopala knjiga Dijane Matković Zakaj ne pišem. Predstavnica Mladinske knjige Senja Požar bo na predstavitvi poskušala vzbuditi zanimanje producentov z vsega sveta, da bi delo prelili v serijo ali film. Programa za talente se bosta udeležila režiser Peter Cerovšek in montažer Lukas Miheljak, na koprodukcijski tržnici pa bodo predstavili novi film v razvoju Urše Menart Vse, kar je narobe s tabo. Gre za prvo slovensko udeležbo na koprodukcijski tržnici v 16 letih. PREBERI ŠE Zlati medved filmu Alcarras režiserke Carle Simon Spomnimo, lani je zlatega medveda za najboljši film festivala prejel Alcarras španske režiserke Carle Simon.