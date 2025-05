Začenja se canski filmski festival, častna zlata palma Robertu De Niru

Pod tekmovalne celovečerce se podpisuje več prepoznavnih režiserskih imen, kot sta Američana Wes Anderson in Richard Linklater, Ukrajinec Sergej Loznica, Francozinja Julie Ducournau, Škotinja Lynne Ramsay ali belgijski bratski dvojec Jean-Pierre in Luc Dardenne. V tekmovalnem programu so med drugim tudi filmi ameriškega režiserja Arija Asterja, japonske režiserke Čie Hajakava, iranskega režiserja Džafarja Panahija in norveškega režiserja Joachima Trierja.