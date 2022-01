Začenja se filmski festival Sundance, tokrat v celoti po spletu

Po prvotnih načrtih bi izbrane filme predvajali v kinematografih, dostopni pa bi bili tudi na digitalni platformi. Po novem si jih bo mogoče ogledati le po spletu. Festival bo do 30. januarja ponudil 82 celovečernih in 59 kratkih filmov.

Predvajali bodo tako filme uveljavljenih režiserjev, kot so Michel Hazanavicius, Ramin Bahrani in Lena Dunham, kot tudi filme manj prepoznavnih režiserjev. Hazanavicius bo na festivalu predstavil film z angleškim naslovom Final Cut, ki pripoveduje o majhni filmski ekipi, ki snema nizkoproračunski film o zombijih, med snemanjem pa jo napadejo resnični zombiji. Bahranijev dokumentarec 2nd Chance prinaša zgodbo Richarda Davisa, ki je izumil neprebojni jopič, film Lene Dunham z naslovom Sharp Stick pa pripoveduje zgodbo o odraščanju mlade ženske.

Po pisanju spletnega portala Variety bo tudi veliko filmov, nastalih pod vodstvom igralcev, ki so se podali med režiserje. Med njimi bosta film Jesseja Eisenberga z naslovom When You Finish Saving the World, v katerem je zaigrala Julianne Moore, in dokumentarec Amy Poehler Lucy and Desi o ikoni ameriške komedije Lucille Ball.

Prikazali pa bodo tudi dokumentarno serijo o raperju Kanyeju Westu. Tridelna serija z naslovom jeen-yuhs: Kanye Trilogy vključuje doslej neobjavljene posnetke raperja, ki sta jih v 21 letih posnela njegova pogosta sodelavca Clarence Simmons - Coodie in Chike Ozah, ta pa podpisujeta tudi režijo.