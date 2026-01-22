Začenja se filmski festival Sundance

Vodilna tema letošnje zadnje edicije filmskega festivala Sundance v Utahu, preden se bo ta prihodnje leto preselil v Boulder v sosednjem Koloradu, bo po poročanju ameriških medijev vsekakor dediščina Roberta Redforda .

Na sporedu je Redfordov prvi neodvisni film, športna drama Downhill Racer iz leta 1969, pa tudi restavrirani biseri festivala, kot so Naša mala mis iz leta 2006, ki sta ga režirala Jonathan Dayton in Valerie Faris, Skrivnostna koža iz leta 2004 Gregga Arakija in Humpday iz leta 2009, ki ga je režirala Lynn Shelton.

Na programu je med drugim triler s črnim humorjem The Gallerist, ki ga je režirala Cathy Yan, v njem pa igrata Natalie Portman in Jenna Ortega, pa tudi romantična drama Carousel, ki jo je režirala Rachel Lambert. V njem igralca Chris Pine in Jenny Slate zaigrata par, ki ponovno obudi svojo ljubezen. Med na festivalu prisotnimi zvezdniki bo tudi Charli XCX, ki je zaigrala v filmih The Moment, ki ga je režiral Aidan Zamiri, v katerem se pop zvezdnica spopada s pritiski slave in industrije, The Gallerist in I Want Your Sex režiserja Arakija.