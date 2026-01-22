Naslovnica
Film/TV

Začenja se filmski festival Sundance

Park City, 22. 01. 2026

Avtor:
E.K. STA
Robert Redford

V ameriški zvezni državi Utah se danes začenja 42. filmski festival Sundance. Do 1. februarja bodo premierno prikazali 90 filmov, spomnili se bodo tudi svojega lani preminulega soustanovitelja Roberta Redforda. Predstavili bodo njegov prvi neodvisni film, ki je privedel do ustanovitve Inštituta Sundance in istoimenskega filmskega festivala.

Vodilna tema letošnje zadnje edicije filmskega festivala Sundance v Utahu, preden se bo ta prihodnje leto preselil v Boulder v sosednjem Koloradu, bo po poročanju ameriških medijev vsekakor dediščina Roberta Redforda.

Mlad Robert Redford
Mlad Robert Redford
FOTO: Profimedia

Na sporedu je Redfordov prvi neodvisni film, športna drama Downhill Racer iz leta 1969, pa tudi restavrirani biseri festivala, kot so Naša mala mis iz leta 2006, ki sta ga režirala Jonathan Dayton in Valerie Faris, Skrivnostna koža iz leta 2004 Gregga Arakija in Humpday iz leta 2009, ki ga je režirala Lynn Shelton.

Na programu je med drugim triler s črnim humorjem The Gallerist, ki ga je režirala Cathy Yan, v njem pa igrata Natalie Portman in Jenna Ortega, pa tudi romantična drama Carousel, ki jo je režirala Rachel Lambert. V njem igralca Chris Pine in Jenny Slate zaigrata par, ki ponovno obudi svojo ljubezen. Med na festivalu prisotnimi zvezdniki bo tudi Charli XCX, ki je zaigrala v filmih The Moment, ki ga je režiral Aidan Zamiri, v katerem se pop zvezdnica spopada s pritiski slave in industrije, The Gallerist in I Want Your Sex režiserja Arakija.

Charli XCX
Charli XCX
FOTO: Profimedia

Na festivalu bodo premierno prikazali tudi dve slovenski manjšinski koprodukciji, dramo Sramota in denar in dokumentarec Planina. Zgodba filma Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine se osredinja na Hatidžo in Šabana, par v štiridesetih, ki živi v eni od kosovskih vasi s tremi hčerkami. Dokumentarni film Planina pa je delo režiserjev in scenaristov Biljane Tutorov in Petra Glomazića. Na odročnih višavah Sinjajevine, največjem pašniškem območju na Balkanu v Črni gori, mati in hči ponosno branita svojo planino in nomadsko pastirsko tradicijo pred vzpostavitvijo vojaškega poligona zveze Nato.

Med premierami dokumentarnih filmov poznavalci izpostavljajo Give Me the Ball! režiserk Liz Garbus in Elizabeth Wolff, ki predstavljata zgodbo ameriške teniške igralke Billie Jean King, pa tudi film Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ki opisuje okrevanje pisatelja Salmana Rushdieja po poskusu atentata leta 2022.

Preberi še Robert Redford: eden najbolj priljubljenih igralcev generacije

Hollywoodski igralec Redford, sostanovitelj filmskega festivala Sundance, je umrl 16. septembra lani. Preden je postal režiser, je igral v uspešnicah, kot sta Butch Cassidy in Sundance Kid. Bil je legenda v ameriški filmski skupnosti, mnoga vodilna filmska imena, med njimi tudi Quentin Tarantino in Steven Soderbergh, pa so začela na festivalu neodvisnega filma, ki ga je ustanovil. Slovesnost s podelitvijo festivalskih nagrad bo 30. januarja.

Sundance filmski festival Robert Redford soustanovitelj igralci
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
