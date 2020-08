Začenja se Sarajevski filmski festival

Ni ga prekinila vojna in tudi koronavirus ga ne bo ga prekinil. Začenja se namreč Sarajevski filmski festival, ki pa bo tokrat nekoliko drugačen. Čeprav so v Sarajevu pred narodnim gledališčem že razgrnili rdečo preprogo, pa je ta zgolj simbolična. Letos bo zaradi razmer vse potekalo virtualno. Obiskovalci z vsega sveta bodo prek platforme lahko gledali filme, predavanja in pogovore z ustvarjalci.