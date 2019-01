Začetek zime napovedan za 14. april

"Saj je že čas, da je konec. Sem se postaral vmes, ko sem vsakič čakal novo sezono. Ta zadeva se je vlekla 8 let," je bil eden od komentarjev na naši strani, ko smo pisali, o tem, kako so se počutili igralci, ko se je končalo snemanje zadnje sezone Igre prestolov. In ni bil edini, kajti ogromno oboževalcev čaka na razplet zgodbe.

Serija, ki se je začela predvajati leta 2012, je čez leta postala ena najbolj popularnih serij, vsako sezono je tako pridobivala število gledalcev, ki so ugibali, kdo bo umrl, kdo bo preživel in seveda, kdo bo sedel na razvpiti železni prestol in zavladal vsem. Ustvarjalci so namreč poskrbeli, da je napetost iz sezone v sezono naraščala, vse skupaj pa se bo zdaj sklenilo v osmi sezoni, ki na sporede prihaja 14. aprila. Poleg datuma so ustvarjalci objavili tudi nov kratek napovednik, v katerem je videti, da je zima tukaj, družina Stark pa se ji postavi po robu.