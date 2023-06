Zachary Quinto med snemanjem Ameriške grozljivke navdušen nad Kim Kardashian.

"V novi sezoni imam manjšo vlogo in imel sem jo (Kim, op. a.) priložnost spoznati. Bila je zelo prijazna in topla in mislim, da ne potrebuje mojih nasvetov," je dejal izkušeni igralec. Pojasnil je, da je bila Kim na setu v svojem elementu ter da je bil navdušen nad njeno zagnanostjo in odprtostjo."Res se zelo veselim, da jo bom videl v novi sezoni. Mislim, da bo v seriji čudovito opravila svoje delo."