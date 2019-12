Začnite novo leto v družbi fatalnih moških

Naslednji dan, 7. januarja, se bo ob 21.00 takoj po Sanjskem moškem Hrvaške začela nova uspešna serija Dobri zdravnik (The Good Doctor). Ustvarjalci kultne serije Zdravnikova vest (House) so ustvarili serijo s še enim posebnim zdravnikom, Shaunom Murphyjem, ki ga igra 27-letni Freddie Highmore .

6. januarja 2020 ob 20.00 na POP TV prihaja hrvaška oddaja Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni). Kot sanjskega moškega bomo spoznali Mija Matića , ki je bil rojen v Ljubljani, prihaja pa iz Siska. Za njegovo srce se bo borilo kar 19 deklet, med njimi tudi tekmovalka iz sedme sezone šova Slovenija ima talent, Nuša Rojs . Dekle, ki je na odru Opere izjavila, da ji je zaradi treme skoraj ušlo. Bo ravno ona s svojo iskrenostjo in petjem prepričala Mija?

Večkrat nagrajena svetovna uspešnica nas popelje v svet genialnega mladega kirurga avtista, ki s svojimi posebnimi metodami ozdravlja v prestižni kalifornijski bolnišnici. Kljub neobičajnemu slogu njegov pristop ustvarja čudeže. Spoznajte skrivnosti genija s srcem in njegovega uma, premierno v novi seriji.

Januarja bo POP TV s serijoJutranja ptica (Erkenci Kuş) ozaljšal prelepi Turek Can Yaman. Pravi hipsterski lepotec bo igral fotografa in avanturista, ki mora prevzeti očetovo oglaševalsko agencijo. Seveda ne bo šlo brez uvodnih nesporazumov, divjih srčnih poskokov, strašnih zapletov in spletk. Da bodo spletke še bolj zavozlane, bo poskrbela lepa Demet Özdemir, ki bo prišla iskat delo v agencijo.