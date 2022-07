Zadnja oddaja bo postregla z nepričakovanim priznanjem

V eksperimentu Poroka na prvi pogled so strokovnjaki združili šest parov, ki so po pravljičnih obredih stopili na skupno pot. Pri nekaterih je zaškripalo že na medenih tednih, drugi so vztrajali vse do konca, a priložnost, da se bolje spoznajo, so si dali samo štirje sodelujoči. V nocojšnji oddaji bodo razkrili, kakšna so njihova razmerja po vrnitvi v realno življenje. Sta Nadia in Luka še vedno skupaj in ali Milan še vedno skuša zapeljati Gordano?