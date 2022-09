Zadnja pot kraljice Elizabete II.

V Združenem kraljestvu se je danes ustavil čas. Otočani se bodo poslovili od priljubljene kraljice Elizabete II., na samo pogrebno slovesnost v Westminstrski opatiji je povabljenih več kot 2000 gostov, od tega precejšnje število tujih voditeljev in visokih predstavnikov kraljevih družin. POP TV, 24ur.com in VOYO se pridružujejo štirim milijardam ljudi po vsem svetu, ki si bodo prek zaslonov ogledali kraljičino zadnjo pot.

Ne le prenos ceremonije, ki se sicer začne ob 11.30, POP TV pripravlja tudi posebno studijsko oddajo, v kateri bo voditelj Gregor Trebušak s komentatorjem Matjažem Ambrožičem, ob njima pa komentator pogrebne slovesnosti Jure Tepina z gostoma, poznavalko Velike Britanije Niko Urbas in nekdanjim veleposlanikom v Združenem kraljestvu Iztokom Mirošičem. "Gre nedvomno za zgodovinski dogodek, ki hkrati ponazarja tudi moč monarhije v sodobnem času. To je dogodek naše generacije in skušali bomo osmisliti vsak še tako majhen vidik ali podrobnost tega dneva," tik pred prenosom razlaga Jure Tepina, sicer odgovorni urednik 24ur.com. Trebušak ga dopolnjuje: "Pogreb kaže na širino in prepletanje tradicije, preteklosti in prihodnosti. Moja generacija verjetno kaj takšnega ne bo več spremljala."

Na samem prizorišču bo novinarka Tea Šentjurc, ki se bo javljala iz Londona, rdečo nit oddaje pa v rokah drži urednica Katja Horvat: "Čaka nas verjetno najbolje zrežiran medijski dogodek v zgodovini. Pogreb Elizabete II., globalne ikone, se pripravlja že pol stoletja, zato bo to edinstven vpogled v zgodovino, obrede in kraljevino, ki je na eni največjih prelomnic v moderni zgodovini."

Kakšna bo monarhija po kraljici, vse o novem kralju in ali se bosta pogreba udeležila tudi najmlajša člana kraljeve družine? Od 11.40 dalje na POP TV, 24ur.com in VOYO.