Zadnje sezone Igre prestolov ne bodo snemali še enkrat

Številni oboževalci niso zadovoljni z zadnjo sezono. Osrednja tarča kritik sta glavna pisca televizijske serije David Benioff in D.B. Weiss. Oboževalci menijo, da sta imela težave pri pisanju konca serije med drugim tudi zato, ker pisatelj George R. R. Martin še ni spisal zaključka svoje sage in tako nista imela knjižne predloge, na katero bi se oprla. Kritike letijo tudi na nepremišljene zaključke lokov ključnih likov v seriji in scenaristične napake.

Po besedah programskega direktorja pri HBO imajo nekateri oboževalci docela izdelan pogled na to, kaj bi po njihovem mnenju bil zadovoljiv zaključek. Meni, da so kritike tudi rezultat boja med televizijsko in knjižno različico zgodbe. Ob tem poudarja, da sicer ceni pripadnost in strast nekaterih oboževalcev do sage, ki temelji na romanih Georga R. R. Martina.

Kot je še poudaril Bloys, bo HBO posnela še predzgodbo Igre prestolov, ki bo z Naomi Wats v glavni vlogi potekala več tisoč let pred osnovno zgodbo.

Pritožbe na novo sezone niso škodovale ugledu serije

Kljub temu, da je zaključek serije razdvojil njene oboževalce, to kot kaže ni škodovalo strokovni presoji predlagateljev nominacij za največje televizijske dosežke minulega leta. Na razglasitvi nominirancev za nagrade emmy minuli teden je prejela kar 32 nominacij in s tem podrla 25 let star rekord, ki si ga je leta 1994 s 27 nominacijami prislužila serija NYPD Blue.

Poleg letošnjega rekorda se Igra prestolov v 70-letni zgodovini nagrad emmy lahko pohvali tudi z skupnimi 161 nominacijami ter 47 prejetimi emmyji.