Zadržana rdeča preproga na emmyjih navdušila v svoji eleganci in preprostosti

Emmyji, ki so že 74. po vrsti romali v roke tistim, ki ustvarjajo najboljše televizijske serije in oddaje, so ponudili tudi rdečo preprogo, ki je imela skupni imenovalec - zadržane barve, silhuete in obilo leska. Številne zvezdnice so se odločile za bleščice, ki so vdihnile nekaj glamurja na dokaj umirjeno rdečo preprogo, na kateri je v rdeči kreaciji Giambattista Valli izstopala le Lizzo, nekaj barvne drznosti pa si je v zeleni obleki Dolce & Gabbana privoščila tudi Jennifer Coolidge.