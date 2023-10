Žaga X kot najbolj osebna igra Ugankarja do zdaj

Čeprav tisti, ki podrobneje poznajo filmsko serijo Žaga , dobro vedo, da je John Kramer (vedno odlični Tobin Bell ), ki ga kličejo tudi Ugankar (Jigsaw), mrtev že od konca tretjega dela, njegova pomočnica Amanda ( Shawnee Smith ), ki se je med drugim že pojavila v drugem in tretjem delu, pa v desetem filmu z njim spet tvorno sodeluje. Kramerjeva nekdanja žena Jill Tuck ( Betsy Russell ) je celotno ozadje njunega zakona pojasnila v Žagi 4 , ki se zaključila tako, da je Ugankar požugal: "Če mislite, da je vsega konec samo zato, ker sem mrtev, se motite, igre so se šele začele."

V Žagi 5 Kramerjeva nekdanja žena prevzame črn zaboj z nekaterimi artefakti in novimi navodili za igre, čeprav policija oznani, da je konec umorov Ugankarja. Vse se vnovič dogaja za nazaj, v t. i. flasbackih, ko je bil Kramer še živ. Po nekaj bolj ali manj uspešnih delih in s serijo navdahnjenem "spin-offu" Spirala, je Žaga X neposredno nadaljevanje prvega dela in hkrati "preddel" drugega filma, priča pa smo morda najbolj osebni zgodbi iz Kramerjevega življenja do zdaj.