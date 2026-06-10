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Zajčji nasip: zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju

Ljubljana, 10. 06. 2026 20.54 pred 14 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Polona Zoja Jambrek
Zajčji nasip

Prepovedana ljubezen med dvema fantoma je rdeča nit filma Zajčji nasip, ki smo si ga premierno ogledali sinoči v Kinodvoru. Film je poln simbolike: poplava, ki preplavi mesto, nakazuje nekaj novega in čustva fantov, nasipi, ki jih gradijo v mestu zaradi poplave, pa predstavljajo ograde, ki jih sami gradimo pred ogrožujočimi čustvi in novostmi. Ekipa, ki je ustvarila film, si zaradi tematike želi, da bi ga približali tudi širšim množicam.

"Mislim, da smo s filmom Zajčji nasip, ki je res krasen in emocionalno nagovori široko ciljno občinstvo, res našli ciljno publiko in se bo dotaknil čim več obiskovalcev," je povedal filmski producent Aleš Pavlin.

"Še vedno sem zelo čustvena, ko govorim o filmu in nekih procesih, ki so se dogajali med snemanjem. To pa zato, ker je to film, ki smo ga ustvarjali z veliko ljubezni tako z moje strani kot s strani cele ekipe. Zelo pomembno nam je bilo, da uspemo vso to ljubezen in čustva prenesti na veliko platno," pa je dejala režiserka Čejen Černić.

zajčji nasip film premiera
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