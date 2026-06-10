Zajčji nasip: zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju

"Mislim, da smo s filmom Zajčji nasip, ki je res krasen in emocionalno nagovori široko ciljno občinstvo, res našli ciljno publiko in se bo dotaknil čim več obiskovalcev," je povedal filmski producent Aleš Pavlin.

"Še vedno sem zelo čustvena, ko govorim o filmu in nekih procesih, ki so se dogajali med snemanjem. To pa zato, ker je to film, ki smo ga ustvarjali z veliko ljubezni tako z moje strani kot s strani cele ekipe. Zelo pomembno nam je bilo, da uspemo vso to ljubezen in čustva prenesti na veliko platno," pa je dejala režiserka Čejen Černić.