Zakaj DiCaprio hodi le z mlajšimi od 25 let?

Koningsova se je med intervjujem spominjala, kako je bilo videti njeno prvo srečanje z dobitnikom oskarja: "Videla sem, kako sedi nasproti mene v črni majici, nosil je tudi kapo, potem pa sva nenadoma spogledala." Nato naj bi k manekenki pristopil njegov manager in jo prosil, naj prisede k DiCapriu, saj si je ta zaželel njene družbe. Hieke je pristala in nemudoma izkoristila priložnost ter ga vprašala to, kar zanima ves svet: zakaj so vsa njegova dekleta običajno mlajša od 25 let? Igralčev odgovor pa je bil zelo kratek in jedrnat: "Kriv sem." 22-letnica mu je nato iskreno povedala, da ga sama ne pozna dovolj dobro, da bi se z njim zapletla, kar je prav tako komentiral zelo na kratko: "Srčkano," se je glasil njegov odgovor. DiCaprio in Koningsova sta se kljub vsemu poljubila, a manekenka tega trenutka ni najbolj pohvalila. "Bilo je v redu, ampak niti približno to ni bil poljub mojega življenja," je bila iskrena manekenka.